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Długoterminowy wynajem will z widokiem na morze w Dystrykt Pafos, Cypr

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Pafos
6
Peyia
8
Yeroskipou
7
Chloraka
4
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5 obiektów total found
Willa 6 pokojów w Fyti, Cypr
Willa 6 pokojów
Fyti, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 300 m²
Gotowi do wejścia. Odkryj wyrafinowane życie w tej wyjątkowej, zupełnie nowej willi obecnie…
$4,662
za miesiąc
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Willa 3 pokoi w Konia, Cypr
Willa 3 pokoi
Konia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
Do wynajęcia: Przestronne mieszkanie na parterze w bardzo pożądanej i spokojnej okolicy Kon…
$4,950
za miesiąc
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Willa 5 pokojów w Chloraka, Cypr
Willa 5 pokojów
Chloraka, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Odkryj komfort, przestrzeń i oszałamiające widoki z tej imponującej willi znajduje się w bar…
$5,836
za miesiąc
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Willa 4 pokoi w Peyia, Cypr
Willa 4 pokoi
Peyia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
Przedstawiamy Oszałamiający nowoczesny design Villa w Peyia, Pafos - twój ostateczny rekolek…
$8,019
za miesiąc
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Willa 6 pokojów w Fyti, Cypr
Willa 6 pokojów
Fyti, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 300 m²
Gotowi do wejścia. Odkryj wyrafinowane życie w tej wyjątkowej, zupełnie nowej willi obecnie…
$4,662
za miesiąc
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Parametry nieruchomości w Dystrykt Pafos, Cypr

z Ogród
z Widok na góry
z Pole golfowe
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