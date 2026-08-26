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Długoterminowy wynajem szeregowców z ogrodem w Dystrykt Pafos, Cypr

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1 obiekt total found
Szeregowiec 2 pokoi w Tala, Cypr
Szeregowiec 2 pokoi
Tala, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Z tej atrakcyjnej kamienicy na parterze do wynajęcia w Tala, Pafos można podziwiać panoramic…
$1 400
za miesiąc
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Parametry nieruchomości w Dystrykt Pafos, Cypr

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