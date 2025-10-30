Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy szeregowców w Dystrykt Pafos, Cypr

4 obiekty total found
Szeregowiec 3 pokoi w Chloraka, Cypr
Szeregowiec 3 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
For rent: Spacious townhouse located in the peaceful area of Chlorakas. With an internal spa…
$3,484
za miesiąc
Szeregowiec 2 pokoi w Kathikas, Cypr
Szeregowiec 2 pokoi
Kathikas, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
For rent: A charming used townhouse offering comfortable living in the peaceful village of K…
$697
za miesiąc
Szeregowiec 2 pokoi w Pafos, Cypr
Szeregowiec 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Townhouse for rent in the Kato Paphos area. The property features two bedrooms and a family…
$1,277
za miesiąc
Szeregowiec 2 pokoi w Pafos, Cypr
Szeregowiec 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 105 m²
Welcome to this charming two-bedroom townhouse for rent in the popular Tombs of the Kings ar…
$1,393
za miesiąc
