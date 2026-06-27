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Długoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów z widokiem na morze w Dystrykt Pafos, Cypr

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Pafos
23
Peyia
5
Mieszkanie Usuwać
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5 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Witamy w twoim idealnym miejskim sanktuarium! Ten urządzony apartament oferuje idealne połąc…
$1,654
za miesiąc
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Mieszkanie 4 pokoi w Agios Georgios Peyeias, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Agios Georgios Peyeias, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 300 m²
Dostępne do wynajęcia: Ta gotowa do użytku willa w Pegeia oferuje przestronne i nowoczesne ż…
$9,305
za miesiąc
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Mieszkanie 4 pokoi w Agios Georgios Peyeias, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Agios Georgios Peyeias, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 300 m²
Dostępne do wynajęcia: Ta gotowa do użytku willa w Pegeia oferuje przestronne i nowoczesne ż…
$9,219
za miesiąc
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Mieszkanie 5 pokojów w Peyia, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Peyia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Ten wspaniały w pełni umeblowany 5-sypialnia, 5-łazienkowa willa nabrzeża, rozciąga się na p…
$10,468
za miesiąc
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Mieszkanie 5 pokojów w Peyia, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Peyia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 300 m²
Odkryj tę oszałamiającą willę do wynajęcia w uroczej okolicy Peyia. Położony wśród bujnej zi…
$11,523
za miesiąc
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Parametry nieruchomości w Dystrykt Pafos, Cypr

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