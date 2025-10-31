Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Bliźniaki z ogrodem na sprzedaż w Limassol Municipality, Cypr

Bliźniak 3 pokoi w Limassol, Cypr
Bliźniak 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 182 m²
The Only Luxury Apartments on the Sea in the Mediterranean The final and most exclusive res…
$4,53M
Zostaw prośbę
Bliźniak 3 pokoi w Limassol, Cypr
Bliźniak 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Another brand new luxury project with business class apartments located in the tourist area …
$1,22M
Zostaw prośbę
Bliźniak 3 pokoi w Limassol, Cypr
Bliźniak 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Another brand new luxury project with business class apartments located in the tourist area …
$1,14M
Zostaw prośbę
Ness Wii MarketNess Wii Market
Bliźniak 3 pokoi w Limassol, Cypr
Bliźniak 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 122 m²
For sale: Discover this modern off-plan duplex penthouse, offering a spacious internal area …
$754,786
Zostaw prośbę
