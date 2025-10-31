Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Konia
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na morze

Domy nad morzem na sprzedaż w Konia, Cypr

wille
72
1 obiekt total found
Dom 2 pokoi w Konia, Cypr
Dom 2 pokoi
Konia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
This ideal home combines sleek architecture and stylish interiors, providing a luxurious lif…
$629,376
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się