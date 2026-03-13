Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Koinoteta Talas
  4. Komercyjne
  5. Lokale gastronomiczne

Restauracje na sprzedaż w Koinoteta Talas, Cypr

nieruchomości komercyjne
3
Lokale gastronomiczne Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Lokale gastronomiczne w Tala, Cypr
Lokale gastronomiczne
Tala, Cypr
Plac ten znajduje się na malowniczych wzgórzach Tala - jednym z najbardziej prestiżowych obs…
$865,941
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się