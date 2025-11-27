Stały Pobyt na Cyprze poprzez Inwestycję – Szybka Procedura | Nowa nieruchomość od 300 000 € w Limassol i Pafos

  1. Realting.com
Informacje o programie imigracyjnym

Program Stałego Pobytu na Cyprze — oficjalnie znany jako Cypryjska Rezydencja Stała (Regulacja 6(2)) — jest jednym z najbardziej atrakcyjnych i wiarygodnych programów rezydencji poprzez inwestycję w Unii Europejskiej. Oferuje przyspieszoną procedurę umożliwiającą uzyskanie stałego pobytu na Cyprze dla obywateli państw spoza UE i ich rodzin. Inwestując minimum 300 000 € (plus VAT) w nową nieruchomość mieszkaniową, wnioskodawcy mogą uzyskać dożywotnią rezydencję stałą, zwykle po pozytywnej weryfikacji i złożeniu wymaganych dokumentów.

Program ten jest idealny dla rodzin poszukujących europejskich standardów opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa, edukacji i jakości życia, bez konieczności stałego zamieszkiwania na Cyprze. Posiadacze pozwolenia na pobyt muszą odwiedzić Cypr co najmniej raz na dwa lata, utrzymywać kwalifikującą się inwestycję oraz wykazać stabilne dochody roczne pochodzące z zagranicy.

Dlaczego Limassol i Pafos są najlepszym wyborem dla uzyskania Stałego Pobytu na Cyprze

Limassol i Pafos od lat zajmują czołowe miejsca jako najpopularniejsze regiony dla inwestorów ubiegających się o stały pobyt, dzięki wysokiemu standardowi życia, rozwiniętej infrastrukturze oraz silnemu rynkowi nieruchomości:

  • Limassol oferuje nowoczesne, kosmopolityczne środowisko, luksusowe wieżowce nadmorskie, prestiżowe mariny, szkoły międzynarodowe oraz duży popyt na wynajem. Jest to główne centrum dla inwestorów poszukujących najlepszych nieruchomości kwalifikujących się do rezydencji, możliwości biznesowych i usług na poziomie europejskim.

  • Pafos jest ulubionym miejscem dla rodzin i emerytów pragnących spokojnego, śródziemnomorskiego stylu życia, domów przy plaży, przystępnego luksusu, nowych inwestycji wysokiej jakości oraz stabilnego wzrostu wartości nieruchomości. Wielu inwestorów programu rezydencji wybiera Pafos ze względu na korzystne ceny, klimat i spokojną atmosferę.

Kluczowe korzyści Programu Stałego Pobytu na Cyprze

  • Dożywotni stały pobyt dla całej rodziny (małżonek + dzieci poniżej 25 lat).

  • Możliwość posiadania i prowadzenia działalności gospodarczej na Cyprze (chociaż zatrudnienie u cypryjskiego pracodawcy jest ograniczone w ramach ścieżki inwestycyjnej).

  • Brak wymogu stałego zamieszkania — idealne dla osób przebywających częściowo lub planujących przyszłą przeprowadzkę.

  • Dostęp do systemu edukacji, opieki zdrowotnej, bankowości i ochrony prawnej UE.

  • Możliwość ubiegania się o obywatelstwo cypryjskie w drodze naturalizacji po spełnieniu wymogów dotyczących fizycznej obecności (nie jest to automatyczne).

  • Możliwość inwestowania w dynamicznie rozwijających się obszarach, takich jak Limassol Marina, Zakaki, Germasogeia, Sea Caves w Pafos, Kato Pafos.

  • Atrakcyjny system podatkowy non-dom dla osób kwalifikujących się.

Wymogi kwalifikacyjne (Regulacja 6(2))

Aby się zakwalifikować, wnioskodawcy muszą:

  • Zakupić nową nieruchomość o wartości co najmniej 300 000 € + VAT od zarejestrowanego dewelopera.

  • Wykazać stabilny dochód roczny pochodzący z zagranicy (w zależności od wielkości rodziny).

  • Posiadać niekaralność oraz przedstawić wymagane dokumenty imigracyjne.

  • Wpłacić część inwestycji przed złożeniem wniosku i utrzymywać nieruchomość, aby zachować pozwolenie.

  • Odwiedzać Cypr co najmniej raz na 24 miesiące.

Dlaczego inwestorzy wybierają ten program

Międzynarodowi nabywcy z Bliskiego Wschodu, Azji, Wielkiej Brytanii, Rosji, Ukrainy, Afryki i Europy regularnie wybierają program stałego pobytu na Cyprze ze względu na jego prostotę, szybkość oraz siłę cypryjskiego rynku nieruchomości. Połączenie niskiego progu inwestycyjnego, stabilnych regulacji unijnych, korzystnych możliwości planowania podatkowego oraz bezpiecznego śródziemnomorskiego stylu życia sprawia, że jest to jedna z najsilniejszych ścieżek rezydencji w Europie.

Idealny dla rodzin, emerytów i inwestorów zamożnych

Niezależnie od tego, czy poszukujesz relokacji rodzinnej, drugiego domu, planu emerytalnego, czy bezpiecznej rezydencji w UE, program cypryjski oferuje długoterminowe rozwiązanie oparte na własności nieruchomości w jednym z najbardziej prestiżowych regionów nadmorskich Europy.

Zarówno Limassol, jak i Pafos zapewniają szeroki wybór kwalifikujących się nowych nieruchomości — od luksusowych apartamentów nad morzem i willi, po nowoczesne domy w mieście i rezydencje w górach — ułatwiając proces inwestorom ubiegającym się o zatwierdzenie w ramach Regulacji 6(2).

Korzyści
Koszty
Koszty
od
$348,988
Dodatkowy dochód
Dodatkowy dochód
Tak
Wjazd bez wiz
Wjazd bez wiz
Wjazd bez wiz

Inwestorzy, którzy kupują nową, off-plan lub będącą w budowie nieruchomość o wartości co najmniej 300 000 € + VAT w Limassol lub Pafos, kwalifikują się do Programu Stałego Pobytu na Cyprze (Regulation 6(2)), który zapewnia dożywotnie prawa pobytu oraz szeroki zakres korzyści podróżnych i życiowych, w tym bezwizowy wjazd na Cypr.

Po wydaniu Permanent Residency Permit (PRP) inwestor i członkowie rodziny uzyskują prawo do:

1. Bezwizowego (zwolnionego z wizy) wjazdu na Cypr

Stali rezydenci mogą wjeżdżać na Cypr w dowolnym momencie bez konieczności:

  • ubiegania się o wizę

  • uzyskiwania zgody na wjazd

  • przedstawiania dodatkowych dokumentów poza ważnym paszportem

Prawo to obowiązuje dożywotnio, o ile spełniane są warunki pobytu.

Dodatkowe korzyści związane z podróżowaniem po uzyskaniu PR

2. Nieograniczony czas pobytu na Cyprze

Posiadacze PRP mogą przebywać na Cyprze bez ograniczeń typowych dla wiz turystycznych.

3. Szybkie ścieżki kontroli paszportowej (lotniska Cypru)

Rezydenci korzystają z:

  • szybszej odprawy

  • lokalnych/nieturystycznych bramek

  • krótszych kolejek w sezonie wysokim

4. Członkowie rodziny również otrzymują prawo bezwizowego wjazdu

PRP obejmuje automatycznie:

  • małżonka

  • dzieci do 18 lat

  • dzieci do 25 lat, jeśli są na utrzymaniu

  • w niektórych przypadkach rodziców

5. Swoboda całorocznego mieszkania

Stali rezydenci mogą:

  • mieszkać na Cyprze pełnoetatowo lub częściowo

  • posiadać drugi dom bez ograniczeń

  • spędzać dowolnie dużo czasu w Limassol, Pafos lub innym regionie

Nie ma obowiązku stałego pobytu — jedynie wizyta co 24 miesiące.

Korzyści lifestyle związane z bezwizową rezydencją

6. Swobodne poruszanie się po Cyprze

Investors can freely:

  • zarządzać nieruchomościami

  • nadzorować budowę lub remonty

  • kupować dodatkowe nieruchomości

  • prowadzić działalność gospodarczą (z ograniczeniami przy zatrudnieniu)

7. Możliwość uzyskania statusu długoterminowego rezydenta UE (po 5 latach faktycznego pobytu)

Możliwe jest ubieganie się o:

  • długoterminową rezydencję UE

  • rozszerzone prawa pobytowe

(Wymaga realnego 5-letniego pobytu.)

Kluczowe korzyści dla inwestorów w Limassol i Pafos

8. Szybka procedura

Zakup nieruchomości za 300 000 €+ daje:

  • priorytetowe rozpatrzenie

  • uproszczone formalności

  • szybsze wydanie decyzji

9. Prawo do zakupu nieograniczonej liczby nieruchomości

Można:

  • kupować dodatkowe lokale

  • posiadać wiele aktywów

  • inwestować w długoterminowy wynajem

  • korzystać ze wzrostu wartości w Limassol i Pafos

10. Bezpieczna baza rodzinna w UE

Bezwizowy wjazd oznacza:

  • możliwość przyjazdu w każdej chwili

  • bezpieczne zaplecze rodzinne

  • szybki dostęp do służby zdrowia, edukacji, biznesu

11. Dostęp do systemu zdrowia, edukacji i bankowości UE

PR daje dostęp do:

  • publicznej i prywatnej opieki zdrowotnej

  • szkół międzynarodowych

  • uniwersytetów

  • europejskiego systemu bankowego

12. Stabilność i ochrona majątku

Cypr oferuje:

  • stabilny rynek nieruchomości

  • silne prawo własności

  • wysoki standard budowlany

  • duży popyt na wynajem

Dlaczego Limassol i Pafos są najlepsze

Limassol

  • kosmopolityczne życie

  • mariny, wieżowce, centra technologiczne

  • międzynarodowy biznes

  • jeden z najlepszych rynków wynajmu w UE

Pafos

  • spokojny klimat

  • wille, resorty golfowe, natura

  • idealne dla rodzin i emerytów

  • wysoki popyt na wynajem

Wniosek

Zakup nowej nieruchomości o wartości 300 000 €+ w Limassol lub Pafos daje dostęp do programu PR, który zapewnia:

  • bezwizowy wjazd

  • dożywotni pobyt

  • włączenie całej rodziny

  • bezpieczną inwestycję

  • europejski standard życia

Opcje inwestycyjne
Kupno nieruchomości Kupno nieruchomości
Opcje inwestycyjne w Programie Stałego Pobytu na Cyprze (Regulation 6(2)) Dotyczy Limassol i Pafos – zobacz nasze nieruchomości na www.foxrealty.eu Aby zakwalifikować się do stałego pobytu na Cyprze, inwestor musi zainwestować minimum 300 000 € + VAT w zatwierdzone kategorie nieruchomości. Inwestycja musi dotyczyć NOWEJ nieruchomości — nie rynku wtórnego, zakupionej od zarejestrowanego dewelopera na Cyprze. OPCJA A: Nowa nieruchomość mieszkalna (min. 300 000 € + VAT) Najbardziej popularna i najprostsza droga. Można kupić: Nowe apartamenty (gotowe, w budowie, off-plan) Nowe wille Nowe domy szeregowe Warunki: Nieruchomość musi być nowa Minimum 300 000 € + VAT Jedną lub dwie jednostki można łączyć Zakup wyłącznie od licencjonowanego dewelopera Najpopularniejsze lokalizacje w Limassol: Limassol Marina Zakaki Germasogeia Agios Tychonas Mouttagiaka Centrum miasta / wieżowce nadmorskie Najpopularniejsze lokalizacje w Pafos: Kato Paphos Universal Paphos Sea Caves Coral Bay Geroskipou Peyia Chloraka Opcja ta oferuje najwyższy wskaźnik zatwierdzeń i jest preferowana przez rodziny poszukujące stylu życia, dochodu z najmu i długoterminowego pobytu. OPCJA B: Nowa nieruchomość komercyjna (ograniczona akceptacja) Władze przyjmują głównie nieruchomości mieszkalne, ale w wybranych przypadkach mogą zostać zaakceptowane: Nowe biura Nowe lokale handlowe Nowe jednostki o przeznaczeniu mieszanym OPCJA C: Zakup dwóch jednostek mieszkalnych (łączna wartość 300 000 € + VAT) Idealne dla: Mieszkanie + lokal na wynajem Dwa apartamenty na wynajem Apartament + dom szeregowy OPCJA D: Nieruchomość zakupiona przez firmę Dozwolone, jeśli: Firma jest zarejestrowana na Cyprze Wnioskodawca i małżonek są jedynymi udziałowcami Nie ma udziałowców zewnętrznych OPCJA E: Dodatkowe inwestycje (opcjonalne) Nie zastępują inwestycji głównej: Dodatkowe nowe nieruchomości mieszkalne Dodatkowe nowe nieruchomości komercyjne Nowe apartamenty wakacyjne / inwestycyjne Dlaczego Limassol i Pafos są idealne do inwestycji PR LIMASSOL (rynek kosmopolityczny o dużym popycie) Luksusowe wieżowce nad morzem Modernizacja portu i mariny Wysoka rentowność najmu Środowisko biznesowe Międzynarodowe szkoły prywatne Silna społeczność ekspatów PAFOS (rodzinny i nastawiony na styl życia) Wille nadmorskie Resorty golfowe (Aphrodite Hills, Minthis) Przystępne cenowo nowe inwestycje Spokojny śródziemnomorski styl życia Wysoki popyt na wynajem wakacyjny Podsumowanie — Kwalifikujące opcje inwestycyjne Nowa nieruchomość mieszkalna (300 000 € + VAT) Jedna lub dwie nowe jednostki mieszkalne Nowa nieruchomość komercyjna (indywidualne przypadki) Zakup prywatnie lub poprzez firmę w 100% należącą do inwestora Zobacz nasze nieruchomości na www.foxrealty.eu
300000.00 EUR
Wymagania do wnioskodawcy

Wymagania dla wnioskodawców Programu Stałego Pobytu na Cyprze (Regulation 6(2))

Aby zakwalifikować się do Stałego Pobytu (PR) na Cyprze w ramach Regulation 6(2), wnioskodawcy muszą spełnić WSZYSTKIE poniższe kryteria:

1. Kwalifikująca się inwestycja w nieruchomość (minimum 300 000 € + VAT)

Wnioskodawca musi zakupić NOWĄ nieruchomość mieszkalną (nie rynek wtórny) o wartości:

Minimum 300 000 € + VAT

Nieruchomość musi być:

  • Nowa, off-plan lub w budowie

  • Kupiona bezpośrednio od zarejestrowanego dewelopera

  • Opłacona z legalnych kanałów bankowych z zagranicy

  • Ze złożoną w Land Registry umową kupna

  • Z dowodem wpłaty co najmniej 200 000 € + VAT przed złożeniem wniosku

Uwagi dodatkowe:

  • Można łączyć jedną lub dwie jednostki, aby osiągnąć wartość

  • Nieruchomości komercyjne zwykle nie kwalifikują się

  • Inwestycję należy utrzymać, aby zachować PR

2. Zaświadczenie o niekaralności

Wszyscy dorośli muszą dostarczyć:

  • Zaświadczenie o niekaralności z kraju pochodzenia

  • Potwierdzenie braku obecności na listach międzynarodowych

3. Stabilny dochód roczny z zagranicy

Należy wykazać dochód uzyskiwany poza Cyprem:

  • Wynagrodzenie

  • Dochód z działalności

  • Dywidendy

  • Dochód z wynajmu

  • Emerytura

Wymogi dochodowe:

  • 30 000 € rocznie dla głównego wnioskodawcy

  • + 5 000 € na każde dziecko

  • + 8 000 € na każdego rodzica

Dochód musi pochodzić spoza Cypru, z nielicznymi wyjątkami.

4. Dowód środków i stabilności finansowej

Wymagane są:

  • Zdolność do utrzymania siebie i rodziny

  • Stabilność finansowa

  • Wyciągi bankowe potwierdzające legalne środki

5. Stały adres na Cyprze

Nieruchomość musi być:

  • Odpowiednia dla rodziny

  • Przeznaczona do zamieszkania (pełnego lub częściowego)

Nie ma wymogu stałego zamieszkania, lecz konieczna jest wizyta co 2 lata.

6. Ubezpieczenie zdrowotne (jeśli wymagane)

Czasami wymagane:

  • Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ważne na Cyprze

7. Oświadczenie o braku zatrudnienia na Cyprze

Wnioskodawca musi potwierdzić:

  • Brak zatrudnienia na umowę o pracę w Cyprze

  • Możliwość prowadzenia działalności, posiadania firm i dywidend

8. Członkowie rodziny — wymagania

Małżonek

  • Akt małżeństwa

  • Zaświadczenie o niekaralności (jeśli wymagane)

Dzieci poniżej 18 lat

  • Akty urodzenia

Dzieci 18–25 lat (na utrzymaniu)

Wymagane:

  • Zaświadczenie o nauce

  • Lub oświadczenie o zależności finansowej

  • Muszą być niezamężne/nieżonaci

Rodzice lub teściowie

  • Dopuszczalne w rozszerzonej kategorii

  • Wymagany dodatkowy dochód: +8 000 € na osobę

9. Obowiązkowa wizyta co dwa lata

Dla utrzymania PR:

  • Wizyta na Cyprze minimum raz na 24 miesiące

10. Wymagane dokumenty

  • Kopie paszportów

  • Akty urodzenia i małżeństwa

  • Umowa kupna + dowody wpłat

  • Zaświadczenie o niekaralności

  • Potwierdzenie dochodów i wyciągi bankowe

  • CV

  • Oświadczenie o składzie rodziny

  • Ubezpieczenie zdrowotne (jeśli wymagane)

  • Dokumenty dotyczące nieruchomości

Podsumowanie — Co MUSISZ mieć

  • 300 000 € + VAT — NOWA nieruchomość na Cyprze

  • 200 000 € wpłacone przed wnioskiem

  • Dochód z zagranicy: 30 000 € + rodzina

  • Niekaralność

  • Stabilność finansowa

  • Wizyta co 2 lata

  • Brak zatrudnienia w Cyprze

Dokumenty
Dokumenty dla wnioskodawcy Dokumente für die Familienmitglieder

Wymagane dokumenty do uzyskania Stałego Pobytu na Cyprze (Regulation 6(2))

Aby pomyślnie ubiegać się o stały pobyt na Cyprze, wnioskodawcy muszą przedłożyć następujące dokumenty:

1. Dokumenty tożsamości

  • Ważny paszport (wszystkie strony, w tym puste)

  • Kopie dowodów osobistych (jeśli dotyczy)

  • Zdjęcia paszportowe (zgodne z wymaganiami imigracyjnymi Cypru)

2. Dokumenty dotyczące statusu rodzinnego

(dla małżonka i dzieci uwzględnionych we wniosku)

  • Akt małżeństwa

  • Akty urodzenia wszystkich dzieci

  • Dokumenty potwierdzające zmianę nazwiska (jeśli dotyczy)

Dowód zależności dla dorosłych dzieci (18–25 lat):

  • Zaświadczenie o zapisaniu na studia dzienne

  • Dokumenty potwierdzające zależność finansową

  • Oświadczenie potwierdzające, że są stanu wolnego

Uwaga: Wszystkie dokumenty zagraniczne muszą być apostille lub poświadczone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz oficjalnie przetłumaczone na język grecki lub angielski.

3. Dokumenty dotyczące niekaralności

Dla głównego wnioskodawcy i dorosłych członków rodziny:

  • Zaświadczenie o niekaralności z:

    • kraju pochodzenia

    • kraju stałego pobytu (jeśli jest inny)

4. Dokumenty dotyczące zakupu nieruchomości (inwestycja 300 000 € + VAT)

  • Podpisana umowa kupna nowej nieruchomości

  • Umowa złożona w Land Registry

  • Pokwitowania potwierdzające wpłatę minimum 200 000 € + VAT

  • Potwierdzenia przelewów bankowych z zagranicy

  • Broszura nieruchomości / plany architektoniczne (jeśli wymagane)

  • Dokumenty rejestracyjne dewelopera (jeśli wymagane)

5. Dokumenty potwierdzające dochód z zagranicy

Wnioskodawca musi wykazać dochody uzyskiwane poza Cyprem:

  • Zaświadczenie o dochodach / deklaracje podatkowe

  • List od pracodawcy potwierdzający zatrudnienie i wynagrodzenie

  • Audytowane sprawozdania finansowe (dla przedsiębiorców)

  • Dokumenty dotyczące dywidend

  • Umowy najmu + potwierdzenia wpływów

  • Zaświadczenia emerytalne (dla emerytów)

Wymogi dochodowe:

  • 30 000 € rocznie dla głównego wnioskodawcy

  • + 5 000 € na każde dziecko

  • + 8 000 € na każdego rodzica

6. Dokumenty bankowe i finansowe

  • Ostatnie wyciągi bankowe (3–12 miesięcy)

  • Dowód oszczędności

  • Dowód legalnego pochodzenia środków

  • Oświadczenie o wsparciu finansowym (jeśli wymagane)

  • Referencje z zagranicznego banku (czasami wymagane)

7. Dowód adresu zamieszkania na Cyprze

  • Podpisana umowa kupna nieruchomości

  • Rachunek za media (jeśli dostępny)

  • List od dewelopera (jeśli nieruchomość jest w budowie lub off-plan)

8. Ubezpieczenie zdrowotne (jeśli wymagane)

Niektórym narodowościom wymagane jest:

  • Prywatne ubezpieczenie zdrowotne obejmujące:

    • Hospitalizację

    • Opiekę ambulatoryjną

    • Nagłe przypadki medyczne

9. Oświadczenia wymagane przez władze cypryjskie

  • Oświadczenie o braku zamiaru pracy na Cyprze
    (wnioskodawca potwierdza, że nie będzie zatrudniony u cypryjskiego pracodawcy)

  • Oświadczenie o składzie rodziny
    (imiona, daty urodzenia, pokrewieństwo)

10. Curriculum Vitae (CV)

Dla głównego wnioskodawcy i małżonka:

Powinno zawierać:

  • Wykształcenie

  • Doświadczenie zawodowe

  • Działalność biznesową

  • Aktualne stanowisko

11. Dokumenty dodatkowe (w zależności od przypadku)

Władze mogą zażądać:

  • Zaświadczeń podatkowych

  • Dokumentów rejestracyjnych firm (jeśli wnioskodawca posiada firmy za granicą)

  • Zaświadczeń ze szkół / uczelni dla dzieci

  • Potwierdzenia utrzymania inwestycji (po zatwierdzeniu)

Podsumowanie – Lista dokumentów obowiązkowych

TOŻSAMOŚĆ

  • Paszport + zdjęcia

  • Kopie dowodów osobistych

RODZINA

  • Akt małżeństwa

  • Akty urodzenia

  • Zaświadczenia o studiach (jeśli dotyczy)

NIEKARALNOŚĆ

  • Zaświadczenie o niekaralności

NIERUCHOMOŚĆ

  • Umowa kupna (tylko nowa nieruchomość)

  • Potwierdzenie złożenia w Land Registry

  • Potwierdzenie wpłaty 200 000 € + VAT

  • Dowód przelewu bankowego

FINANSE

  • Dowód dochodów

  • Wyciągi bankowe

  • Dowód pochodzenia środków

INNE

  • Oświadczenie o braku zatrudnienia

  • CV

  • Ubezpieczenie zdrowotne (jeśli wymagane)

  • Oświadczenie rodzinne

1. Paszport i dokumenty tożsamości

Dla każdego członka rodziny objętego wnioskiem:

  • Ważny paszport (wszystkie strony, w tym puste)

  • Kopia dowodu osobistego (jeśli dotyczy)

  • Zdjęcia paszportowe (zgodne z wymaganiami imigracyjnymi Cypru)

2. Dokumenty stanu cywilnego

Małżonek / Małżonka

  • Akt małżeństwa (z apostille / potwierdzony przez Ministerstwo i oficjalnie przetłumaczony)

  • Kopia paszportu / dowodu osobistego

  • Zaświadczenie o niekaralności (czasami wymagane w zależności od obywatelstwa)

Dzieci poniżej 18 roku życia

  • Akt urodzenia

  • Kopia paszportu

  • Dokumenty dotyczące opieki (jeśli dotyczy)

Dzieci w wieku 18–25 lat (na utrzymaniu)

Należy dostarczyć WSZYSTKIE poniższe dokumenty:

  • Akt urodzenia

  • Zaświadczenie z uczelni potwierdzające studia STACJONARNE

  • Dowód zależności finansowej od głównego wnioskodawcy

  • Oświadczenie potwierdzające, że są stanu wolnego

  • Kopia paszportu

Rodzice głównego wnioskodawcy lub małżonka

(Jeśli są włączeni do rozszerzonej kategorii PR)

  • Akt urodzenia lub dokument potwierdzający pokrewieństwo

  • Kopia paszportu

  • Dowód zależności (jeśli wymagany)

  • Dodatkowy wymóg dochodu (+8 000 € na rodzica)

3. Zaświadczenia o niekaralności

Dla członków rodziny powyżej 18 roku życia (w zależności od obywatelstwa):

  • Zaświadczenie o niekaralności z:

    • kraju pochodzenia

    • kraju stałego pobytu (jeśli inny)

(Dzieci poniżej 18 lat zwykle są zwolnione, ale niektóre narodowości mogą być proszone o dostarczenie.)

4. Wymogi dotyczące dochodów

Nie są wymagane od członków rodziny indywidualnie.

Jeśli jednak rodzice lub dorosłe dzieci są uwzględnione, główny wnioskodawca musi wykazać:

  • dodatkowe 5 000 € na każde dziecko

  • dodatkowe 8 000 € na każdego rodzica

(Wykazywane w dokumentach finansowych głównego wnioskodawcy.)

5. Ubezpieczenie zdrowotne (jeśli wymagane)

Niektóre narodowości muszą dostarczyć dla każdego członka rodziny:

  • Prywatne ubezpieczenie zdrowotne obejmujące:

    • hospitalizację

    • opiekę ambulatoryjną

    • nagłe przypadki medyczne

6. Oświadczenie o składzie rodziny

Wymagane dla wszystkich włączonych członków:

  • Pełna lista zawierająca:

    • Imię i nazwisko

    • Datę urodzenia

    • Numer paszportu

    • Pokrewieństwo z głównym wnioskodawcą

Podpisana przez głównego wnioskodawcę.

7. Pełnomocnictwo (jeśli wymagane)

Jeśli dokumenty składa pełnomocnik lub prawnik:

  • Pełnomocnictwo od każdego dorosłego członka rodziny może być wymagane.

Prawa i obowiązki po odbiorze
Wnioskodawca ma prawo do

Prawa po uzyskaniu Stałego Pobytu na Cyprze (Regulation 6(2))

1. Prawo dożywotniego pobytu na Cyprze

Stały pobyt jest ważny przez całe życie, pod warunkiem spełniania wymogów.
Nie wymaga odnowienia.

2. Wjazd na Cypr bez wizy

Rezydenci mogą wjeżdżać na Cypr w dowolnym momencie bez wizy.

Mogą:

  • Wjeżdżać swobodnie

  • Pozostać tak długo, jak chcą

  • Korzystać z przejść dla rezydentów na lotnisku

3. Prawo do mieszkania na Cyprze na stałe lub częściowo

Mogą:

  • Mieszkać na Cyprze na stałe

  • Przyjeżdżać okazjonalnie (bez minimalnego okresu pobytu)

Obowiązek:

  • Przyjechać na Cypr co najmniej raz na 2 lata.

4. Prawo własności nieruchomości

Rezydenci mogą:

  • Posiadać wiele nieruchomości

  • Kupować nieruchomości mieszkalne i komercyjne

  • Inwestować w wynajem długoterminowy lub wakacyjny

Brak ograniczeń dotyczących liczby i rodzaju nieruchomości po uzyskaniu PR.

5. Dostęp do edukacji

Mogą korzystać z:

  • Publicznych szkół (bezpłatnie)

  • Prywatnych szkół anglojęzycznych

  • Szkół międzynarodowych

  • Uniwersytetów na Cyprze i w UE (często z preferencyjnymi opłatami)

6. Dostęp do opieki zdrowotnej

Dostęp do:

  • Prywatnych klinik i szpitali

  • Publicznej opieki zdrowotnej (po rejestracji w GESY)

7. Prawo do zakładania i posiadania firmy

Mogą:

  • Rejestrować firmy

  • Posiadać udziały

  • Otrzymywać dywidendy

  • Prowadzić własne przedsiębiorstwa

Uwaga: Nie mogą pracować jako pracownicy etatowi.

8. Prawo do ubiegania się o status rezydenta długoterminowego UE

Po 5 latach faktycznego pobytu mogą złożyć wniosek o:

  • Status rezydenta długoterminowego UE

9. Prawo ubiegania się o obywatelstwo (opcjonalne)

Po spełnieniu wymogów pobytowych mogą ubiegać się o naturalizację.

10. Prawo członków rodziny do pobytu

Małżonek i dzieci do 25. roku życia mogą:

  • Mieszkać na Cyprze

  • Studiować na Cyprze

  • Wjeżdżać bez wizy

  • Wykorzystać status PR jako podstawę do przyszłej relokacji

11. Prawo do życia w bezpiecznym środowisku UE

Cypr oferuje:

  • Niski poziom przestępczości

  • Silne gwarancje prawne UE

  • Stabilny system bankowy

  • Styl życia przyjazny rodzinie

12. Prawo do pracy poza Cyprem

Mogą kontynuować:

  • Pracę zdalną

  • Międzynarodową działalność biznesową

  • Zatrudnienie za granicą

Cypr nie ogranicza dochodów spoza kraju.

Licencja firmy doradczej: Registered & Licensed Estate Agency - R.N. 488, L.N. 344/E
