Stały Pobyt na Cyprze poprzez Inwestycję – Szybka Procedura | Nowa nieruchomość od 300 000 € w Limassol i Pafos

Program Stałego Pobytu na Cyprze — oficjalnie znany jako Cypryjska Rezydencja Stała (Regulacja 6(2)) — jest jednym z najbardziej atrakcyjnych i wiarygodnych programów rezydencji poprzez inwestycję w Unii Europejskiej. Oferuje przyspieszoną procedurę umożliwiającą uzyskanie stałego pobytu na Cyprze dla obywateli państw spoza UE i ich rodzin. Inwestując minimum 300 000 € (plus VAT) w nową nieruchomość mieszkaniową, wnioskodawcy mogą uzyskać dożywotnią rezydencję stałą, zwykle po pozytywnej weryfikacji i złożeniu wymaganych dokumentów.
Program ten jest idealny dla rodzin poszukujących europejskich standardów opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa, edukacji i jakości życia, bez konieczności stałego zamieszkiwania na Cyprze. Posiadacze pozwolenia na pobyt muszą odwiedzić Cypr co najmniej raz na dwa lata, utrzymywać kwalifikującą się inwestycję oraz wykazać stabilne dochody roczne pochodzące z zagranicy.
Dlaczego Limassol i Pafos są najlepszym wyborem dla uzyskania Stałego Pobytu na Cyprze
Limassol i Pafos od lat zajmują czołowe miejsca jako najpopularniejsze regiony dla inwestorów ubiegających się o stały pobyt, dzięki wysokiemu standardowi życia, rozwiniętej infrastrukturze oraz silnemu rynkowi nieruchomości:
Limassol oferuje nowoczesne, kosmopolityczne środowisko, luksusowe wieżowce nadmorskie, prestiżowe mariny, szkoły międzynarodowe oraz duży popyt na wynajem. Jest to główne centrum dla inwestorów poszukujących najlepszych nieruchomości kwalifikujących się do rezydencji, możliwości biznesowych i usług na poziomie europejskim.
Pafos jest ulubionym miejscem dla rodzin i emerytów pragnących spokojnego, śródziemnomorskiego stylu życia, domów przy plaży, przystępnego luksusu, nowych inwestycji wysokiej jakości oraz stabilnego wzrostu wartości nieruchomości. Wielu inwestorów programu rezydencji wybiera Pafos ze względu na korzystne ceny, klimat i spokojną atmosferę.
Kluczowe korzyści Programu Stałego Pobytu na Cyprze
Dożywotni stały pobyt dla całej rodziny (małżonek + dzieci poniżej 25 lat).
Możliwość posiadania i prowadzenia działalności gospodarczej na Cyprze (chociaż zatrudnienie u cypryjskiego pracodawcy jest ograniczone w ramach ścieżki inwestycyjnej).
Brak wymogu stałego zamieszkania — idealne dla osób przebywających częściowo lub planujących przyszłą przeprowadzkę.
Dostęp do systemu edukacji, opieki zdrowotnej, bankowości i ochrony prawnej UE.
Możliwość ubiegania się o obywatelstwo cypryjskie w drodze naturalizacji po spełnieniu wymogów dotyczących fizycznej obecności (nie jest to automatyczne).
Możliwość inwestowania w dynamicznie rozwijających się obszarach, takich jak Limassol Marina, Zakaki, Germasogeia, Sea Caves w Pafos, Kato Pafos.
Atrakcyjny system podatkowy non-dom dla osób kwalifikujących się.
Wymogi kwalifikacyjne (Regulacja 6(2))
Aby się zakwalifikować, wnioskodawcy muszą:
Zakupić nową nieruchomość o wartości co najmniej 300 000 € + VAT od zarejestrowanego dewelopera.
Wykazać stabilny dochód roczny pochodzący z zagranicy (w zależności od wielkości rodziny).
Posiadać niekaralność oraz przedstawić wymagane dokumenty imigracyjne.
Wpłacić część inwestycji przed złożeniem wniosku i utrzymywać nieruchomość, aby zachować pozwolenie.
Odwiedzać Cypr co najmniej raz na 24 miesiące.
Dlaczego inwestorzy wybierają ten program
Międzynarodowi nabywcy z Bliskiego Wschodu, Azji, Wielkiej Brytanii, Rosji, Ukrainy, Afryki i Europy regularnie wybierają program stałego pobytu na Cyprze ze względu na jego prostotę, szybkość oraz siłę cypryjskiego rynku nieruchomości. Połączenie niskiego progu inwestycyjnego, stabilnych regulacji unijnych, korzystnych możliwości planowania podatkowego oraz bezpiecznego śródziemnomorskiego stylu życia sprawia, że jest to jedna z najsilniejszych ścieżek rezydencji w Europie.
Idealny dla rodzin, emerytów i inwestorów zamożnych
Niezależnie od tego, czy poszukujesz relokacji rodzinnej, drugiego domu, planu emerytalnego, czy bezpiecznej rezydencji w UE, program cypryjski oferuje długoterminowe rozwiązanie oparte na własności nieruchomości w jednym z najbardziej prestiżowych regionów nadmorskich Europy.
Zarówno Limassol, jak i Pafos zapewniają szeroki wybór kwalifikujących się nowych nieruchomości — od luksusowych apartamentów nad morzem i willi, po nowoczesne domy w mieście i rezydencje w górach — ułatwiając proces inwestorom ubiegającym się o zatwierdzenie w ramach Regulacji 6(2).
Inwestorzy, którzy kupują nową, off-plan lub będącą w budowie nieruchomość o wartości co najmniej 300 000 € + VAT w Limassol lub Pafos, kwalifikują się do Programu Stałego Pobytu na Cyprze (Regulation 6(2)), który zapewnia dożywotnie prawa pobytu oraz szeroki zakres korzyści podróżnych i życiowych, w tym bezwizowy wjazd na Cypr.
Po wydaniu Permanent Residency Permit (PRP) inwestor i członkowie rodziny uzyskują prawo do:
1. Bezwizowego (zwolnionego z wizy) wjazdu na Cypr
Stali rezydenci mogą wjeżdżać na Cypr w dowolnym momencie bez konieczności:
ubiegania się o wizę
uzyskiwania zgody na wjazd
przedstawiania dodatkowych dokumentów poza ważnym paszportem
Prawo to obowiązuje dożywotnio, o ile spełniane są warunki pobytu.
Dodatkowe korzyści związane z podróżowaniem po uzyskaniu PR
2. Nieograniczony czas pobytu na Cyprze
Posiadacze PRP mogą przebywać na Cyprze bez ograniczeń typowych dla wiz turystycznych.
3. Szybkie ścieżki kontroli paszportowej (lotniska Cypru)
Rezydenci korzystają z:
szybszej odprawy
lokalnych/nieturystycznych bramek
krótszych kolejek w sezonie wysokim
4. Członkowie rodziny również otrzymują prawo bezwizowego wjazdu
PRP obejmuje automatycznie:
małżonka
dzieci do 18 lat
dzieci do 25 lat, jeśli są na utrzymaniu
w niektórych przypadkach rodziców
5. Swoboda całorocznego mieszkania
Stali rezydenci mogą:
mieszkać na Cyprze pełnoetatowo lub częściowo
posiadać drugi dom bez ograniczeń
spędzać dowolnie dużo czasu w Limassol, Pafos lub innym regionie
Nie ma obowiązku stałego pobytu — jedynie wizyta co 24 miesiące.
Korzyści lifestyle związane z bezwizową rezydencją
6. Swobodne poruszanie się po Cyprze
Investors can freely:
zarządzać nieruchomościami
nadzorować budowę lub remonty
kupować dodatkowe nieruchomości
prowadzić działalność gospodarczą (z ograniczeniami przy zatrudnieniu)
7. Możliwość uzyskania statusu długoterminowego rezydenta UE (po 5 latach faktycznego pobytu)
Możliwe jest ubieganie się o:
długoterminową rezydencję UE
rozszerzone prawa pobytowe
(Wymaga realnego 5-letniego pobytu.)
Kluczowe korzyści dla inwestorów w Limassol i Pafos
8. Szybka procedura
Zakup nieruchomości za 300 000 €+ daje:
priorytetowe rozpatrzenie
uproszczone formalności
szybsze wydanie decyzji
9. Prawo do zakupu nieograniczonej liczby nieruchomości
Można:
kupować dodatkowe lokale
posiadać wiele aktywów
inwestować w długoterminowy wynajem
korzystać ze wzrostu wartości w Limassol i Pafos
10. Bezpieczna baza rodzinna w UE
Bezwizowy wjazd oznacza:
możliwość przyjazdu w każdej chwili
bezpieczne zaplecze rodzinne
szybki dostęp do służby zdrowia, edukacji, biznesu
11. Dostęp do systemu zdrowia, edukacji i bankowości UE
PR daje dostęp do:
publicznej i prywatnej opieki zdrowotnej
szkół międzynarodowych
uniwersytetów
europejskiego systemu bankowego
12. Stabilność i ochrona majątku
Cypr oferuje:
stabilny rynek nieruchomości
silne prawo własności
wysoki standard budowlany
duży popyt na wynajem
Dlaczego Limassol i Pafos są najlepsze
Limassol
kosmopolityczne życie
mariny, wieżowce, centra technologiczne
międzynarodowy biznes
jeden z najlepszych rynków wynajmu w UE
Pafos
spokojny klimat
wille, resorty golfowe, natura
idealne dla rodzin i emerytów
wysoki popyt na wynajem
Wniosek
Zakup nowej nieruchomości o wartości 300 000 €+ w Limassol lub Pafos daje dostęp do programu PR, który zapewnia:
bezwizowy wjazd
dożywotni pobyt
włączenie całej rodziny
bezpieczną inwestycję
europejski standard życia
Wymagania dla wnioskodawców Programu Stałego Pobytu na Cyprze (Regulation 6(2))
Aby zakwalifikować się do Stałego Pobytu (PR) na Cyprze w ramach Regulation 6(2), wnioskodawcy muszą spełnić WSZYSTKIE poniższe kryteria:
1. Kwalifikująca się inwestycja w nieruchomość (minimum 300 000 € + VAT)
Wnioskodawca musi zakupić NOWĄ nieruchomość mieszkalną (nie rynek wtórny) o wartości:
Minimum 300 000 € + VAT
Nieruchomość musi być:
Nowa, off-plan lub w budowie
Kupiona bezpośrednio od zarejestrowanego dewelopera
Opłacona z legalnych kanałów bankowych z zagranicy
Ze złożoną w Land Registry umową kupna
Z dowodem wpłaty co najmniej 200 000 € + VAT przed złożeniem wniosku
Uwagi dodatkowe:
Można łączyć jedną lub dwie jednostki, aby osiągnąć wartość
Nieruchomości komercyjne zwykle nie kwalifikują się
Inwestycję należy utrzymać, aby zachować PR
2. Zaświadczenie o niekaralności
Wszyscy dorośli muszą dostarczyć:
Zaświadczenie o niekaralności z kraju pochodzenia
Potwierdzenie braku obecności na listach międzynarodowych
3. Stabilny dochód roczny z zagranicy
Należy wykazać dochód uzyskiwany poza Cyprem:
Wynagrodzenie
Dochód z działalności
Dywidendy
Dochód z wynajmu
Emerytura
Wymogi dochodowe:
30 000 € rocznie dla głównego wnioskodawcy
+ 5 000 € na każde dziecko
+ 8 000 € na każdego rodzica
Dochód musi pochodzić spoza Cypru, z nielicznymi wyjątkami.
4. Dowód środków i stabilności finansowej
Wymagane są:
Zdolność do utrzymania siebie i rodziny
Stabilność finansowa
Wyciągi bankowe potwierdzające legalne środki
5. Stały adres na Cyprze
Nieruchomość musi być:
Odpowiednia dla rodziny
Przeznaczona do zamieszkania (pełnego lub częściowego)
Nie ma wymogu stałego zamieszkania, lecz konieczna jest wizyta co 2 lata.
6. Ubezpieczenie zdrowotne (jeśli wymagane)
Czasami wymagane:
Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ważne na Cyprze
7. Oświadczenie o braku zatrudnienia na Cyprze
Wnioskodawca musi potwierdzić:
Brak zatrudnienia na umowę o pracę w Cyprze
Możliwość prowadzenia działalności, posiadania firm i dywidend
8. Członkowie rodziny — wymagania
Małżonek
Akt małżeństwa
Zaświadczenie o niekaralności (jeśli wymagane)
Dzieci poniżej 18 lat
Akty urodzenia
Dzieci 18–25 lat (na utrzymaniu)
Wymagane:
Zaświadczenie o nauce
Lub oświadczenie o zależności finansowej
Muszą być niezamężne/nieżonaci
Rodzice lub teściowie
Dopuszczalne w rozszerzonej kategorii
Wymagany dodatkowy dochód: +8 000 € na osobę
9. Obowiązkowa wizyta co dwa lata
Dla utrzymania PR:
Wizyta na Cyprze minimum raz na 24 miesiące
10. Wymagane dokumenty
Kopie paszportów
Akty urodzenia i małżeństwa
Umowa kupna + dowody wpłat
Zaświadczenie o niekaralności
Potwierdzenie dochodów i wyciągi bankowe
CV
Oświadczenie o składzie rodziny
Ubezpieczenie zdrowotne (jeśli wymagane)
Dokumenty dotyczące nieruchomości
Podsumowanie — Co MUSISZ mieć
300 000 € + VAT — NOWA nieruchomość na Cyprze
200 000 € wpłacone przed wnioskiem
Dochód z zagranicy: 30 000 € + rodzina
Niekaralność
Stabilność finansowa
Wizyta co 2 lata
Brak zatrudnienia w Cyprze
Wymagane dokumenty do uzyskania Stałego Pobytu na Cyprze (Regulation 6(2))
Aby pomyślnie ubiegać się o stały pobyt na Cyprze, wnioskodawcy muszą przedłożyć następujące dokumenty:
1. Dokumenty tożsamości
Ważny paszport (wszystkie strony, w tym puste)
Kopie dowodów osobistych (jeśli dotyczy)
Zdjęcia paszportowe (zgodne z wymaganiami imigracyjnymi Cypru)
2. Dokumenty dotyczące statusu rodzinnego
(dla małżonka i dzieci uwzględnionych we wniosku)
Akt małżeństwa
Akty urodzenia wszystkich dzieci
Dokumenty potwierdzające zmianę nazwiska (jeśli dotyczy)
Dowód zależności dla dorosłych dzieci (18–25 lat):
Zaświadczenie o zapisaniu na studia dzienne
Dokumenty potwierdzające zależność finansową
Oświadczenie potwierdzające, że są stanu wolnego
Uwaga: Wszystkie dokumenty zagraniczne muszą być apostille lub poświadczone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz oficjalnie przetłumaczone na język grecki lub angielski.
3. Dokumenty dotyczące niekaralności
Dla głównego wnioskodawcy i dorosłych członków rodziny:
Zaświadczenie o niekaralności z:
kraju pochodzenia
kraju stałego pobytu (jeśli jest inny)
4. Dokumenty dotyczące zakupu nieruchomości (inwestycja 300 000 € + VAT)
Podpisana umowa kupna nowej nieruchomości
Umowa złożona w Land Registry
Pokwitowania potwierdzające wpłatę minimum 200 000 € + VAT
Potwierdzenia przelewów bankowych z zagranicy
Broszura nieruchomości / plany architektoniczne (jeśli wymagane)
Dokumenty rejestracyjne dewelopera (jeśli wymagane)
5. Dokumenty potwierdzające dochód z zagranicy
Wnioskodawca musi wykazać dochody uzyskiwane poza Cyprem:
Zaświadczenie o dochodach / deklaracje podatkowe
List od pracodawcy potwierdzający zatrudnienie i wynagrodzenie
Audytowane sprawozdania finansowe (dla przedsiębiorców)
Dokumenty dotyczące dywidend
Umowy najmu + potwierdzenia wpływów
Zaświadczenia emerytalne (dla emerytów)
Wymogi dochodowe:
30 000 € rocznie dla głównego wnioskodawcy
+ 5 000 € na każde dziecko
+ 8 000 € na każdego rodzica
6. Dokumenty bankowe i finansowe
Ostatnie wyciągi bankowe (3–12 miesięcy)
Dowód oszczędności
Dowód legalnego pochodzenia środków
Oświadczenie o wsparciu finansowym (jeśli wymagane)
Referencje z zagranicznego banku (czasami wymagane)
7. Dowód adresu zamieszkania na Cyprze
Podpisana umowa kupna nieruchomości
Rachunek za media (jeśli dostępny)
List od dewelopera (jeśli nieruchomość jest w budowie lub off-plan)
8. Ubezpieczenie zdrowotne (jeśli wymagane)
Niektórym narodowościom wymagane jest:
Prywatne ubezpieczenie zdrowotne obejmujące:
Hospitalizację
Opiekę ambulatoryjną
Nagłe przypadki medyczne
9. Oświadczenia wymagane przez władze cypryjskie
Oświadczenie o braku zamiaru pracy na Cyprze
(wnioskodawca potwierdza, że nie będzie zatrudniony u cypryjskiego pracodawcy)
Oświadczenie o składzie rodziny
(imiona, daty urodzenia, pokrewieństwo)
10. Curriculum Vitae (CV)
Dla głównego wnioskodawcy i małżonka:
Powinno zawierać:
Wykształcenie
Doświadczenie zawodowe
Działalność biznesową
Aktualne stanowisko
11. Dokumenty dodatkowe (w zależności od przypadku)
Władze mogą zażądać:
Zaświadczeń podatkowych
Dokumentów rejestracyjnych firm (jeśli wnioskodawca posiada firmy za granicą)
Zaświadczeń ze szkół / uczelni dla dzieci
Potwierdzenia utrzymania inwestycji (po zatwierdzeniu)
Podsumowanie – Lista dokumentów obowiązkowych
TOŻSAMOŚĆ
Paszport + zdjęcia
Kopie dowodów osobistych
RODZINA
Akt małżeństwa
Akty urodzenia
Zaświadczenia o studiach (jeśli dotyczy)
NIEKARALNOŚĆ
Zaświadczenie o niekaralności
NIERUCHOMOŚĆ
Umowa kupna (tylko nowa nieruchomość)
Potwierdzenie złożenia w Land Registry
Potwierdzenie wpłaty 200 000 € + VAT
Dowód przelewu bankowego
FINANSE
Dowód dochodów
Wyciągi bankowe
Dowód pochodzenia środków
INNE
Oświadczenie o braku zatrudnienia
CV
Ubezpieczenie zdrowotne (jeśli wymagane)
Oświadczenie rodzinne
1. Paszport i dokumenty tożsamości
Dla każdego członka rodziny objętego wnioskiem:
Ważny paszport (wszystkie strony, w tym puste)
Kopia dowodu osobistego (jeśli dotyczy)
Zdjęcia paszportowe (zgodne z wymaganiami imigracyjnymi Cypru)
2. Dokumenty stanu cywilnego
Małżonek / Małżonka
Akt małżeństwa (z apostille / potwierdzony przez Ministerstwo i oficjalnie przetłumaczony)
Kopia paszportu / dowodu osobistego
Zaświadczenie o niekaralności (czasami wymagane w zależności od obywatelstwa)
Dzieci poniżej 18 roku życia
Akt urodzenia
Kopia paszportu
Dokumenty dotyczące opieki (jeśli dotyczy)
Dzieci w wieku 18–25 lat (na utrzymaniu)
Należy dostarczyć WSZYSTKIE poniższe dokumenty:
Akt urodzenia
Zaświadczenie z uczelni potwierdzające studia STACJONARNE
Dowód zależności finansowej od głównego wnioskodawcy
Oświadczenie potwierdzające, że są stanu wolnego
Kopia paszportu
Rodzice głównego wnioskodawcy lub małżonka
(Jeśli są włączeni do rozszerzonej kategorii PR)
Akt urodzenia lub dokument potwierdzający pokrewieństwo
Kopia paszportu
Dowód zależności (jeśli wymagany)
Dodatkowy wymóg dochodu (+8 000 € na rodzica)
3. Zaświadczenia o niekaralności
Dla członków rodziny powyżej 18 roku życia (w zależności od obywatelstwa):
Zaświadczenie o niekaralności z:
kraju pochodzenia
kraju stałego pobytu (jeśli inny)
(Dzieci poniżej 18 lat zwykle są zwolnione, ale niektóre narodowości mogą być proszone o dostarczenie.)
4. Wymogi dotyczące dochodów
Nie są wymagane od członków rodziny indywidualnie.
Jeśli jednak rodzice lub dorosłe dzieci są uwzględnione, główny wnioskodawca musi wykazać:
dodatkowe 5 000 € na każde dziecko
dodatkowe 8 000 € na każdego rodzica
(Wykazywane w dokumentach finansowych głównego wnioskodawcy.)
5. Ubezpieczenie zdrowotne (jeśli wymagane)
Niektóre narodowości muszą dostarczyć dla każdego członka rodziny:
Prywatne ubezpieczenie zdrowotne obejmujące:
hospitalizację
opiekę ambulatoryjną
nagłe przypadki medyczne
6. Oświadczenie o składzie rodziny
Wymagane dla wszystkich włączonych członków:
Pełna lista zawierająca:
Imię i nazwisko
Datę urodzenia
Numer paszportu
Pokrewieństwo z głównym wnioskodawcą
Podpisana przez głównego wnioskodawcę.
7. Pełnomocnictwo (jeśli wymagane)
Jeśli dokumenty składa pełnomocnik lub prawnik:
Pełnomocnictwo od każdego dorosłego członka rodziny może być wymagane.
Prawa po uzyskaniu Stałego Pobytu na Cyprze (Regulation 6(2))
1. Prawo dożywotniego pobytu na Cyprze
Stały pobyt jest ważny przez całe życie, pod warunkiem spełniania wymogów.
Nie wymaga odnowienia.
2. Wjazd na Cypr bez wizy
Rezydenci mogą wjeżdżać na Cypr w dowolnym momencie bez wizy.
Mogą:
Wjeżdżać swobodnie
Pozostać tak długo, jak chcą
Korzystać z przejść dla rezydentów na lotnisku
3. Prawo do mieszkania na Cyprze na stałe lub częściowo
Mogą:
Mieszkać na Cyprze na stałe
Przyjeżdżać okazjonalnie (bez minimalnego okresu pobytu)
Obowiązek:
Przyjechać na Cypr co najmniej raz na 2 lata.
4. Prawo własności nieruchomości
Rezydenci mogą:
Posiadać wiele nieruchomości
Kupować nieruchomości mieszkalne i komercyjne
Inwestować w wynajem długoterminowy lub wakacyjny
Brak ograniczeń dotyczących liczby i rodzaju nieruchomości po uzyskaniu PR.
5. Dostęp do edukacji
Mogą korzystać z:
Publicznych szkół (bezpłatnie)
Prywatnych szkół anglojęzycznych
Szkół międzynarodowych
Uniwersytetów na Cyprze i w UE (często z preferencyjnymi opłatami)
6. Dostęp do opieki zdrowotnej
Dostęp do:
Prywatnych klinik i szpitali
Publicznej opieki zdrowotnej (po rejestracji w GESY)
7. Prawo do zakładania i posiadania firmy
Mogą:
Rejestrować firmy
Posiadać udziały
Otrzymywać dywidendy
Prowadzić własne przedsiębiorstwa
Uwaga: Nie mogą pracować jako pracownicy etatowi.
8. Prawo do ubiegania się o status rezydenta długoterminowego UE
Po 5 latach faktycznego pobytu mogą złożyć wniosek o:
Status rezydenta długoterminowego UE
9. Prawo ubiegania się o obywatelstwo (opcjonalne)
Po spełnieniu wymogów pobytowych mogą ubiegać się o naturalizację.
10. Prawo członków rodziny do pobytu
Małżonek i dzieci do 25. roku życia mogą:
Mieszkać na Cyprze
Studiować na Cyprze
Wjeżdżać bez wizy
Wykorzystać status PR jako podstawę do przyszłej relokacji
11. Prawo do życia w bezpiecznym środowisku UE
Cypr oferuje:
Niski poziom przestępczości
Silne gwarancje prawne UE
Stabilny system bankowy
Styl życia przyjazny rodzinie
12. Prawo do pracy poza Cyprem
Mogą kontynuować:
Pracę zdalną
Międzynarodową działalność biznesową
Zatrudnienie za granicą
Cypr nie ogranicza dochodów spoza kraju.