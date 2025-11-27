Stały Pobyt na Cyprze poprzez Inwestycję – Szybka Procedura | Nowa nieruchomość od 300 000 € w Limassol i Pafos

Informacje o programie imigracyjnym

Program Stałego Pobytu na Cyprze — oficjalnie znany jako Cypryjska Rezydencja Stała (Regulacja 6(2)) — jest jednym z najbardziej atrakcyjnych i wiarygodnych programów rezydencji poprzez inwestycję w Unii Europejskiej. Oferuje przyspieszoną procedurę umożliwiającą uzyskanie stałego pobytu na Cyprze dla obywateli państw spoza UE i ich rodzin. Inwestując minimum 300 000 € (plus VAT) w nową nieruchomość mieszkaniową, wnioskodawcy mogą uzyskać dożywotnią rezydencję stałą, zwykle po pozytywnej weryfikacji i złożeniu wymaganych dokumentów.

Program ten jest idealny dla rodzin poszukujących europejskich standardów opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa, edukacji i jakości życia, bez konieczności stałego zamieszkiwania na Cyprze. Posiadacze pozwolenia na pobyt muszą odwiedzić Cypr co najmniej raz na dwa lata, utrzymywać kwalifikującą się inwestycję oraz wykazać stabilne dochody roczne pochodzące z zagranicy.

Dlaczego Limassol i Pafos są najlepszym wyborem dla uzyskania Stałego Pobytu na Cyprze

Limassol i Pafos od lat zajmują czołowe miejsca jako najpopularniejsze regiony dla inwestorów ubiegających się o stały pobyt, dzięki wysokiemu standardowi życia, rozwiniętej infrastrukturze oraz silnemu rynkowi nieruchomości:

Limassol oferuje nowoczesne, kosmopolityczne środowisko, luksusowe wieżowce nadmorskie, prestiżowe mariny, szkoły międzynarodowe oraz duży popyt na wynajem. Jest to główne centrum dla inwestorów poszukujących najlepszych nieruchomości kwalifikujących się do rezydencji, możliwości biznesowych i usług na poziomie europejskim.

Pafos jest ulubionym miejscem dla rodzin i emerytów pragnących spokojnego, śródziemnomorskiego stylu życia, domów przy plaży, przystępnego luksusu, nowych inwestycji wysokiej jakości oraz stabilnego wzrostu wartości nieruchomości. Wielu inwestorów programu rezydencji wybiera Pafos ze względu na korzystne ceny, klimat i spokojną atmosferę.

Kluczowe korzyści Programu Stałego Pobytu na Cyprze

Dożywotni stały pobyt dla całej rodziny (małżonek + dzieci poniżej 25 lat).

Możliwość posiadania i prowadzenia działalności gospodarczej na Cyprze (chociaż zatrudnienie u cypryjskiego pracodawcy jest ograniczone w ramach ścieżki inwestycyjnej).

Brak wymogu stałego zamieszkania — idealne dla osób przebywających częściowo lub planujących przyszłą przeprowadzkę.

Dostęp do systemu edukacji, opieki zdrowotnej, bankowości i ochrony prawnej UE.

Możliwość ubiegania się o obywatelstwo cypryjskie w drodze naturalizacji po spełnieniu wymogów dotyczących fizycznej obecności (nie jest to automatyczne).

Możliwość inwestowania w dynamicznie rozwijających się obszarach, takich jak Limassol Marina, Zakaki, Germasogeia, Sea Caves w Pafos, Kato Pafos.

Atrakcyjny system podatkowy non-dom dla osób kwalifikujących się.

Wymogi kwalifikacyjne (Regulacja 6(2))

Aby się zakwalifikować, wnioskodawcy muszą:

Zakupić nową nieruchomość o wartości co najmniej 300 000 € + VAT od zarejestrowanego dewelopera.

Wykazać stabilny dochód roczny pochodzący z zagranicy (w zależności od wielkości rodziny).

Posiadać niekaralność oraz przedstawić wymagane dokumenty imigracyjne.

Wpłacić część inwestycji przed złożeniem wniosku i utrzymywać nieruchomość, aby zachować pozwolenie.

Odwiedzać Cypr co najmniej raz na 24 miesiące.

Dlaczego inwestorzy wybierają ten program

Międzynarodowi nabywcy z Bliskiego Wschodu, Azji, Wielkiej Brytanii, Rosji, Ukrainy, Afryki i Europy regularnie wybierają program stałego pobytu na Cyprze ze względu na jego prostotę, szybkość oraz siłę cypryjskiego rynku nieruchomości. Połączenie niskiego progu inwestycyjnego, stabilnych regulacji unijnych, korzystnych możliwości planowania podatkowego oraz bezpiecznego śródziemnomorskiego stylu życia sprawia, że jest to jedna z najsilniejszych ścieżek rezydencji w Europie.

Idealny dla rodzin, emerytów i inwestorów zamożnych

Niezależnie od tego, czy poszukujesz relokacji rodzinnej, drugiego domu, planu emerytalnego, czy bezpiecznej rezydencji w UE, program cypryjski oferuje długoterminowe rozwiązanie oparte na własności nieruchomości w jednym z najbardziej prestiżowych regionów nadmorskich Europy.

Zarówno Limassol, jak i Pafos zapewniają szeroki wybór kwalifikujących się nowych nieruchomości — od luksusowych apartamentów nad morzem i willi, po nowoczesne domy w mieście i rezydencje w górach — ułatwiając proces inwestorom ubiegającym się o zatwierdzenie w ramach Regulacji 6(2).