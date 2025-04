Immigration program to Cyprus

Informacje o programie imigracyjnym

Cypr Program

Cypr oferuje kilka szlaków imigracyjnych dla osób poszukujących miejsca zamieszkania, pracy lub obywatelstwa. Najpopularniejsze opcje to: Program stałego pobytu, Wizy Zatrudnienia, Wizy Studenckie i Obywatelstwo przez Naturalizację. Program stałego pobytu na Cyprze jest szczególnie atrakcyjny dla obywateli spoza UE, co pozwala inwestorom nieruchomości i niezależnym finansowo osobom mieszkać na Cyprze z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi pobytu. Cypr oferuje również rodzinny system podatkowy, wysoką jakość życia oraz dostęp do UE.