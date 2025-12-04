Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. East Limassol Municiplaity
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Pomieszczenie biurowe
  6. Ogród

Długoterminowy wynajem pomieszczeń biurowych z ogrodem w East Limassol Municiplaity, Cypr

Demos Agiou Athanasiou
8
Jermasoja
10
Pomieszczenie biurowe Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Pomieszczenie biurowe 225 m² w Jermasoja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 225 m²
Jermasoja, Cypr
Powierzchnia 225 m²
Luksusowe, nowoczesne biura w samym sercu strefy biznesowej, odporna na trzęsienia ziemi bud…
$12,676
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w East Limassol Municiplaity, Cypr

z Widok na morze
Realting.com
Udać się