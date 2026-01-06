Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy bungalowów w Anarita, Cypr

2 obiekty total found
Bungalow z 3 sypialniami w Timi, Cypr
Bungalow z 3 sypialniami
Timi, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Ten nowoczesny bungalow jest dostępny do wynajęcia w spokojnej wiosce Anarita. Niedawno odno…
$1,728
za miesiąc
Zostaw prośbę
Bungalow 1 pokój w Anarita, Cypr
Bungalow 1 pokój
Anarita, Cypr
Sypialnie 1
Powierzchnia 70 m²
* Uwaga: Nieruchomości będą dostępne od 1 września 2025 * Należy pamiętać, że zwierzęta domo…
$749
za miesiąc
Zostaw prośbę
