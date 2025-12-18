Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Amargeti
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Dom

Wynajem długoterminowy domy w Amargeti, Cypr

1 obiekt total found
Dom 3 pokoi w Amargeti, Cypr
Dom 3 pokoi
Amargeti, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Do wynajęcia: Ten komfortowy, parterowy dom oferuje 100 m ² przestrzeni wewnętrznej z trzema…
$821
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się