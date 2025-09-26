Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z tarasem na sprzedaż w Agia Napa Municipality, Cypr

Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 601 m²
Na sprzedaż: 5-pokojowa willa w ekskluzywnym rozwoju Pliades, Ayia Thekla, zaledwie kilka kr…
$1,77M
Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 773 m²
Na sprzedaż: willa z 5 sypialniami w Icebula Seafront Villas, Ayia Napa.Willa ta oferuje ele…
$1,94M
