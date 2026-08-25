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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Żupania zagrzebska, Chorwacja

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Grad Samobor
22
City of Velika Gorica
26
Town of Zapresic
9
Grad Sveta Nedelja
10
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95 obiektów total found
Dom w Jastrebarsko, Chorwacja
Dom
Jastrebarsko, Chorwacja
Powierzchnia 1 100 m²
I20659 Bana Jelačića
$1,66M
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Willa w Dugo Selo, Chorwacja
Willa
Dugo Selo, Chorwacja
Sypialnie 3
Powierzchnia 162 m²
Ten nowoczesny luksusowy dom położony jest w spokojnej, zielonej okolicy, zaledwie 15 minut …
$578 724
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Dom 3 pokoi w Strmec, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Strmec, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż jest nowoczesny jednopiętrowy dom, obecnie w budowie, położony w cichej lokaliza…
$574 408
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Willa w Grad Samobor, Chorwacja
Willa
Grad Samobor, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 286 m²
Luksusowa nowoczesna, nowo wybudowana willa na sprzedaż w Samobor, Donji Giznik. Ten ekskluz…
$1,02M
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Dom 4 pokoi w Grad Samobor, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Grad Samobor, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
www.biliskov.com ID: 13743 Samobor, środek Nowoczesny dom jednoosobowy o powierzchni mieszka…
$495 992
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Dom 5 pokojów w Donja Bistra, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Donja Bistra, Chorwacja
Pokoje 5
Powierzchnia 131 m²
I28033 Ulica Dubrava Gaj
$275 681
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Dom 7 pokojów w Domaslovec, Chorwacja
Dom 7 pokojów
Domaslovec, Chorwacja
Pokoje 7
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
I24650 Skendrovićev put
$509 180
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Dom 2 pokoi w Norsic Selo, Chorwacja
Dom 2 pokoi
Norsic Selo, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
I2697 Noršić foka
$232 502
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Dom 5 pokojów w Town of Zapresic, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Town of Zapresic, Chorwacja
Pokoje 5
Powierzchnia 285 m²
Liczba kondygnacji 2
I23599 Pavla Lončara
$431 383
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Mieszkanie 2 pokoi w Town of Zapresic, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Town of Zapresic, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 1/2
I29027 Nowa ulica
$178 473
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Dom 4 pokoi w Novaki, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Novaki, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 2
I25999 Cvjetna ulica
$354 289
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Dom 3 pokoi w Zrinscina, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Zrinscina, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 46 394 m²
www.biliskov.com ID: 14536 Lokalizacja: Sveti Ivan Zelina, RadoišćeDescription: Obiekt o łąc…
$449 853
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Dom 4 pokoi w Novo Cice, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Novo Cice, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
I28250 Ščitarjevska
$151 059
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Dom 4 pokoi w Krasic, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Krasic, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 135 m²
Liczba kondygnacji 2
I27046 Krašić
$106 281
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Mieszkanie 3 pokoi w City of Velika Gorica, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
City of Velika Gorica, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 1/2
I26714 Nikole Tesle
$195 302
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Mieszkanie 4 pokoi w Town of Zapresic, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
Town of Zapresic, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 177 m²
Piętro 3/3
I27137 Ulica Stanka Vraza
$293 634
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Mieszkanie 4 pokoi w City of Velika Gorica, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
City of Velika Gorica, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 119 m²
Piętro 1/2
I28268 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$341 068
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Dom w Town of Zapresic, Chorwacja
Dom
Town of Zapresic, Chorwacja
Powierzchnia 456 m²
I25204 _
$653 405
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Dom 3 pokoi w Dugo Selo, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Dugo Selo, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 128 m²
Liczba kondygnacji 2
I26978 Puhovska
$246 585
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Dom 3 pokoi w Podvrh, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Podvrh, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 1
I28524 Uska ulica
$155 002
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Dom 4 pokoi w Zitomir, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Zitomir, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 1
I28912 Bistrička
$155 002
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Dom 6 pokojów w Strmec, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Strmec, Chorwacja
Pokoje 6
Powierzchnia 360 m²
Liczba kondygnacji 2
I28857 Savska
$553 577
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Mieszkanie 3 pokoi w Adamovec, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Adamovec, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 2/3
I26974 Zagrebačka
$161 644
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Dom 4 pokoi w Municipality of Rugvica, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Municipality of Rugvica, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 274 m²
Liczba kondygnacji 1
I29342 Rugvička cesta
$503 755
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Dom 4 pokoi w Town of Zapresic, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Town of Zapresic, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 1
I28152 Bistranska ulica
$298 931
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Dom 4 pokoi w City of Velika Gorica, Chorwacja
Dom 4 pokoi
City of Velika Gorica, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 213 m²
Liczba kondygnacji 3
I27093 Malogorička
$440 647
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Mieszkanie w Bregana, Chorwacja
Mieszkanie
Bregana, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Piętro 2/3
I28901 Milana Langa
$99 644
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Dom 2 pokoi w Dugo Selo, Chorwacja
Dom 2 pokoi
Dugo Selo, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
www.biliskov.com ID: 14915Dugo Selo Kozinščak Uroczy dom jednoosobowy o powierzchni 60 m ² n…
$173 021
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Dom 7 pokojów w Jastrebarsko, Chorwacja
Dom 7 pokojów
Jastrebarsko, Chorwacja
Pokoje 7
Powierzchnia 300 m²
I28025 Dr. Ante i Davida Starčevića
$474 962
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Dom 6 pokojów w Novaki, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Novaki, Chorwacja
Pokoje 6
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 1
I23741 Novačka cesta
$553 056
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Typy nieruchomości w Żupania zagrzebska.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Żupania zagrzebska, Chorwacja

z Taras
Tanie
Luksusowe
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