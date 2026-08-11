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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Opcina Zumberak, Chorwacja

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domy
3
3 obiekty total found
Dom w Badovinci, Chorwacja
Dom
Badovinci, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
I28642 Radatovići
$56,459
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Dom 2 pokoi w Badovinci, Chorwacja
Dom 2 pokoi
Badovinci, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 193 m²
I28643 radatovići
$228,068
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Dom 3 pokoi w Radinovo Brdo, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Radinovo Brdo, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 2
I25383 Gornji Oštrc
$188,216
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Parametry nieruchomości w Opcina Zumberak, Chorwacja

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