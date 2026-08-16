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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Grad Jastrebarsko, Chorwacja

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domy
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3 obiekty total found
Dom 8 pokojów w Plesivica, Chorwacja
Dom 8 pokojów
Plesivica, Chorwacja
Pokoje 8
Powierzchnia 600 m²
www.biliskov.com ID: 14462Jastrebarsko, Vlaškovec Przestronna posiadłość z 3 budynkami o łąc…
Cena na zgłoszenie
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Dom w Jastrebarsko, Chorwacja
Dom
Jastrebarsko, Chorwacja
Powierzchnia 1 100 m²
I20659 Bana Jelačića
$1,66M
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Dom 7 pokojów w Jastrebarsko, Chorwacja
Dom 7 pokojów
Jastrebarsko, Chorwacja
Pokoje 7
Powierzchnia 300 m²
I28025 Dr. Ante i Davida Starčevića
$474,962
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Parametry nieruchomości w Grad Jastrebarsko, Chorwacja

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