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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Grad Samobor, Chorwacja

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18
22 obiekty total found
Willa w Grad Samobor, Chorwacja
Willa
Grad Samobor, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 286 m²
Luksusowa nowoczesna, nowo wybudowana willa na sprzedaż w Samobor, Donji Giznik. Ten ekskluz…
$1,02M
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Dom 3 pokoi w Mala Rakovica, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Mala Rakovica, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 256 m²
Liczba kondygnacji 1
I23102 Eugena Kvaternika
$940,195
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Mieszkanie w Bregana, Chorwacja
Mieszkanie
Bregana, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Piętro 2/3
I28901 Milana Langa
$99,644
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DD CO DEDD CO DE
Mieszkanie 4 pokoi w Hrastina Samoborska, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
Hrastina Samoborska, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 85 m²
Piętro 1/2
I23962 Franjina ulica
$226,753
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Dom 2 pokoi w Grad Samobor, Chorwacja
Dom 2 pokoi
Grad Samobor, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 1
I28850 Voćnjaci
$108,501
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Dom 7 pokojów w Mala Rakovica, Chorwacja
Dom 7 pokojów
Mala Rakovica, Chorwacja
Pokoje 7
Powierzchnia 246 m²
Liczba kondygnacji 2
I24084 Za Gaz
$553,056
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 4 pokoi w Hrastina Samoborska, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
Hrastina Samoborska, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 85 m²
Piętro 2/2
I23961 Franjina ulica
$226,753
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Dom 3 pokoi w Grad Samobor, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Grad Samobor, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 196 m²
Liczba kondygnacji 3
I28580 Gaj
$498,219
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Dom 4 pokoi w Grad Samobor, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Grad Samobor, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
www.biliskov.com ID: 13743 Samobor, środek Nowoczesny dom jednoosobowy o powierzchni mieszka…
$495,992
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Dom 7 pokojów w Domaslovec, Chorwacja
Dom 7 pokojów
Domaslovec, Chorwacja
Pokoje 7
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
I24650 Skendrovićev put
$509,180
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Dom 5 pokojów w Grad Samobor, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Grad Samobor, Chorwacja
Pokoje 5
Powierzchnia 694 m²
I24634 Gornji Kraj
Cena na zgłoszenie
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Dom 2 pokoi w Norsic Selo, Chorwacja
Dom 2 pokoi
Norsic Selo, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
I2697 Noršić foka
$232,502
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Dom 9 pokojów w Molvice, Chorwacja
Dom 9 pokojów
Molvice, Chorwacja
Pokoje 9
Powierzchnia 406 m²
I10402 Vinogradi
$653,221
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Dom 4 pokoi w Grad Samobor, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Grad Samobor, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 158 m²
Liczba kondygnacji 2
I28251 Milana Zjalića
$663,186
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Samobor, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Samobor, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Liczba kondygnacji 2
I24669 Ulica Zlatka Price
$253,020
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Dom 7 pokojów w Grad Samobor, Chorwacja
Dom 7 pokojów
Grad Samobor, Chorwacja
Pokoje 7
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 1
I27995 Tatjane Marinić
$321,075
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Dom 4 pokoi w Grad Samobor, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Grad Samobor, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 135 m²
Liczba kondygnacji 2
I28922 Pušine
$376,432
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Dom 4 pokoi w Grad Samobor, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Grad Samobor, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Liczba kondygnacji 1
I26965 Klaićev odvojak
$249,110
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Willa 10 pokojów w Grad Samobor, Chorwacja
Willa 10 pokojów
Grad Samobor, Chorwacja
Pokoje 10
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 900 m²
Samobor Piękny dwór o łącznej powierzchni 570 m2 z aneksem o powierzchni 463 m2 na działce o…
$1,14M
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Dom 7 pokojów w Grad Samobor, Chorwacja
Dom 7 pokojów
Grad Samobor, Chorwacja
Pokoje 7
Powierzchnia 458 m²
I13023 Stražnička
$869,116
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Dom 3 pokoi w Prekrizje Plesivicko, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Prekrizje Plesivicko, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
I24282 Prekrižje Plešivičko
$60,892
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Dom 3 pokoi w Podvrh, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Podvrh, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 1
I28524 Uska ulica
$155,002
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