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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w City of Velika Gorica, Chorwacja

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mieszkania
13
domy
13
26 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w City of Velika Gorica, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
City of Velika Gorica, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 3/4
I28066 Antuna Gustava Matoša
$143,820
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Dom 4 pokoi w Novo Cice, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Novo Cice, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
I28250 Ščitarjevska
$151,059
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Mieszkanie 4 pokoi w City of Velika Gorica, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
City of Velika Gorica, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 119 m²
Piętro 1/2
I28268 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$341,068
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It Is RealtyIt Is Realty
Dom 6 pokojów w Gudci, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Gudci, Chorwacja
Pokoje 6
Powierzchnia 152 m²
Liczba kondygnacji 2
I26675 Gudci
$204,823
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Mieszkanie 6 pokojów w City of Velika Gorica, Chorwacja
Mieszkanie 6 pokojów
City of Velika Gorica, Chorwacja
Pokoje 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 187 m²
www.biliskov.com ID: 13900 Velika Gorica, Centrum Luksusowy 6-pokojowy penthouse NKP 187.2 m…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w City of Velika Gorica, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
City of Velika Gorica, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Piętro 2/2
I26719 Nikole Tesle
$192,589
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TekceTekce
Dom 4 pokoi w Velika Mlaka, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Velika Mlaka, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 2
I27987 Nikole Kramarića
$398,575
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Mieszkanie 4 pokoi w City of Velika Gorica, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
City of Velika Gorica, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/2
I28265 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$351,666
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Mieszkanie 4 pokoi w City of Velika Gorica, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
City of Velika Gorica, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Piętro 2/2
I28266 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$351,666
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Dom 5 pokojów w Donje Podotocje, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Donje Podotocje, Chorwacja
Pokoje 5
Powierzchnia 306 m²
Liczba kondygnacji 2
I27232 Perenčinci
$552,470
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Mieszkanie 3 pokoi w City of Velika Gorica, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
City of Velika Gorica, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 2/2
I26716 Nikole Tesle
$195,302
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Mieszkanie 5 pokojów w City of Velika Gorica, Chorwacja
Mieszkanie 5 pokojów
City of Velika Gorica, Chorwacja
Pokoje 5
Powierzchnia 105 m²
Piętro 2/5
I25696 Andrije Kačića Miošića
$314,432
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Dom 4 pokoi w City of Velika Gorica, Chorwacja
Dom 4 pokoi
City of Velika Gorica, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 213 m²
Liczba kondygnacji 3
I27093 Malogorička
$440,647
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Dom 3 pokoi w Gudci, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Gudci, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
www.biliskov.com ID 14869 Velika Gorica Na sprzedaż jest ten wysokiej jakości dom jednopiętr…
$276,833
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Dom 6 pokojów w City of Velika Gorica, Chorwacja
Dom 6 pokojów
City of Velika Gorica, Chorwacja
Pokoje 6
Powierzchnia 450 m²
I21226 Ulica Martina pl. Tercela
$500,803
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Dom 3 pokoi w Gudci, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Gudci, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 103 m²
www.biliskov.com ID 14867 Velika Gorica Ten wysokiej jakości dom o powierzchni 103 m ² jest …
$288,368
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Dom 3 pokoi w City of Velika Gorica, Chorwacja
Dom 3 pokoi
City of Velika Gorica, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 112 m²
www.biliskov.com ID: 15306 Velika Gorica Trzypiętrowy dom terraced 112 m ², zbudowany w 1979…
$288,738
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Mieszkanie 4 pokoi w City of Velika Gorica, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
City of Velika Gorica, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 104 m²
Piętro 4/5
I25697 Andrije Kačića Miošića
$314,432
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Mieszkanie 3 pokoi w City of Velika Gorica, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
City of Velika Gorica, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Piętro 1/2
I26717 Nikole Tesle
$193,132
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Dom 12 pokojów w City of Velika Gorica, Chorwacja
Dom 12 pokojów
City of Velika Gorica, Chorwacja
Pokoje 12
Powierzchnia 527 m²
Liczba kondygnacji 3
I25709 Velika Gorica-Centar
Cena na zgłoszenie
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Dom 4 pokoi w Novo Cice, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Novo Cice, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
I28171 Velikogorička
$276,788
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Mieszkanie 3 pokoi w City of Velika Gorica, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
City of Velika Gorica, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 1/2
I26714 Nikole Tesle
$195,302
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Dom 4 pokoi w City of Velika Gorica, Chorwacja
Dom 4 pokoi
City of Velika Gorica, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 135 m²
www.biliskov.com ID: 13880 Velika Gorica, centrum Nowoczesny dom o powierzchni 135 m2 na trz…
$328,739
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Mieszkanie 3 pokoi w City of Velika Gorica, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
City of Velika Gorica, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 107 m²
Piętro 1/2
I28264 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$313,202
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Dom w Jagodno, Chorwacja
Dom
Jagodno, Chorwacja
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 1
Jagodno, Vellika Gorica-surroundings, Beautiful property with a water source and a pond on 1…
$664,292
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Mieszkanie 4 pokoi w City of Velika Gorica, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
City of Velika Gorica, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 119 m²
Piętro 2/2
I28267 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$341,068
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