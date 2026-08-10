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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Town of Zapresic, Chorwacja

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mieszkania
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9 obiektów total found
Dom w Town of Zapresic, Chorwacja
Dom
Town of Zapresic, Chorwacja
Powierzchnia 456 m²
I25204 _
$653,405
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Mieszkanie 2 pokoi w Town of Zapresic, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Town of Zapresic, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 1/2
I29027 Nowa ulica
$178,473
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Mieszkanie 4 pokoi w Town of Zapresic, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
Town of Zapresic, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 123 m²
Liczba kondygnacji 1
I25545 Kalamirova
$299,596
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TekceTekce
Dom 4 pokoi w Town of Zapresic, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Town of Zapresic, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 1
I28152 Bistranska ulica
$298,931
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Mieszkanie 4 pokoi w Town of Zapresic, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
Town of Zapresic, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 177 m²
Piętro 3/3
I27137 Ulica Stanka Vraza
$293,634
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Dom 5 pokojów w Town of Zapresic, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Town of Zapresic, Chorwacja
Pokoje 5
Powierzchnia 285 m²
Liczba kondygnacji 2
I23599 Pavla Lončara
$431,383
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Mieszkanie 3 pokoi w Town of Zapresic, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Town of Zapresic, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/7
I27391 Drage Švajcara
$186,002
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Dom 6 pokojów w Jablanovec, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Jablanovec, Chorwacja
Pokoje 6
Powierzchnia 245 m²
Liczba kondygnacji 3
I29258 Marinka Bašića
$243,574
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Dom 5 pokojów w Town of Zapresic, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Town of Zapresic, Chorwacja
Pokoje 5
Powierzchnia 337 m²
I20733 Obrubići
$398,200
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