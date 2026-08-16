Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Chorwacja
  3. Grad Sveti Ivan Zelina
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Grad Sveti Ivan Zelina, Chorwacja

;
3 obiekty total found
Dom 4 pokoi w Zitomir, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Zitomir, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 1
I28912 Bistrička
$155,002
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Zrinscina, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Zrinscina, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 46 394 m²
www.biliskov.com ID: 14536 Lokalizacja: Sveti Ivan Zelina, RadoišćeDescription: Obiekt o łąc…
$449,853
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Sulinec, Chorwacja
Mieszkanie
Sulinec, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Piętro 1/2
I28909 Sajmišna ulica
$160,537
Zostaw prośbę
It Is RealtyIt Is Realty
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Grad Sveti Ivan Zelina, Chorwacja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się