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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Dugo Selo, Chorwacja

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domy
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6 obiektów total found
Willa w Dugo Selo, Chorwacja
Willa
Dugo Selo, Chorwacja
Sypialnie 3
Powierzchnia 162 m²
Ten nowoczesny luksusowy dom położony jest w spokojnej, zielonej okolicy, zaledwie 15 minut …
$571,282
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Dom 3 pokoi w Dugo Selo, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Dugo Selo, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 2
I26980 Puhovska
$211,909
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Dom 3 pokoi w Dugo Selo, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Dugo Selo, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 128 m²
Liczba kondygnacji 2
I26978 Puhovska
$246,585
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TekceTekce
Dom 2 pokoi w Dugo Selo, Chorwacja
Dom 2 pokoi
Dugo Selo, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
www.biliskov.com ID: 14915Dugo Selo Kozinščak Uroczy dom jednoosobowy o powierzchni 60 m ² n…
$173,021
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Mieszkanie 3 pokoi w Adamovec, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Adamovec, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 2/3
I26974 Zagrebačka
$161,644
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Mieszkanie 4 pokoi w Dugo Selo, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
Dugo Selo, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 1
I27932 Puhovska
$211,909
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