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Mieszkania na sprzedaż w Żupania zagrzebska, Chorwacja

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City of Velika Gorica
13
Grad Samobor
4
Town of Zapresic
4
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25 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Town of Zapresic, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Town of Zapresic, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 1/2
I29027 Nowa ulica
$178 473
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Mieszkanie 3 pokoi w City of Velika Gorica, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
City of Velika Gorica, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 1/2
I26714 Nikole Tesle
$195 302
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Mieszkanie 4 pokoi w Town of Zapresic, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
Town of Zapresic, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 177 m²
Piętro 3/3
I27137 Ulica Stanka Vraza
$293 634
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Mieszkanie 4 pokoi w City of Velika Gorica, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
City of Velika Gorica, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 119 m²
Piętro 1/2
I28268 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$341 068
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Mieszkanie 3 pokoi w Adamovec, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Adamovec, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 2/3
I26974 Zagrebačka
$161 644
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Mieszkanie w Bregana, Chorwacja
Mieszkanie
Bregana, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Piętro 2/3
I28901 Milana Langa
$99 644
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 3 pokoi w City of Velika Gorica, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
City of Velika Gorica, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 2/2
I26716 Nikole Tesle
$195 302
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Mieszkanie 4 pokoi w City of Velika Gorica, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
City of Velika Gorica, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 119 m²
Piętro 2/2
I28267 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$341 068
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Mieszkanie w Sulinec, Chorwacja
Mieszkanie
Sulinec, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Piętro 1/2
I28909 Sajmišna ulica
$160 537
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Mieszkanie 3 pokoi w City of Velika Gorica, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
City of Velika Gorica, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 107 m²
Piętro 1/2
I28264 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$313 202
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Mieszkanie 3 pokoi w City of Velika Gorica, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
City of Velika Gorica, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Piętro 1/2
I26717 Nikole Tesle
$193 132
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Mieszkanie 3 pokoi w City of Velika Gorica, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
City of Velika Gorica, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Piętro 2/2
I26719 Nikole Tesle
$192 589
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Mieszkanie 3 pokoi w Strmec, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Strmec, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 107 m²
Liczba kondygnacji 2
I29180 Ulica sviba
$326 610
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Mieszkanie 4 pokoi w Hrastina Samoborska, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
Hrastina Samoborska, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 85 m²
Piętro 2/2
I23961 Franjina ulica
$226 753
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Mieszkanie 4 pokoi w Dugo Selo, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
Dugo Selo, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 1
I27932 Puhovska
$211 909
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Mieszkanie 4 pokoi w City of Velika Gorica, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
City of Velika Gorica, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Piętro 2/2
I28266 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$351 666
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Mieszkanie 4 pokoi w Town of Zapresic, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
Town of Zapresic, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 123 m²
Liczba kondygnacji 1
I25545 Kalamirova
$299 596
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Mieszkanie 4 pokoi w City of Velika Gorica, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
City of Velika Gorica, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 104 m²
Piętro 4/5
I25697 Andrije Kačića Miošića
$314 432
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Mieszkanie 3 pokoi w City of Velika Gorica, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
City of Velika Gorica, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 3/4
I28066 Antuna Gustava Matoša
$143 820
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Samobor, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Samobor, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Liczba kondygnacji 2
I24669 Ulica Zlatka Price
$253 020
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Mieszkanie 3 pokoi w Town of Zapresic, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Town of Zapresic, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/7
I27391 Drage Švajcara
$186 002
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Mieszkanie 6 pokojów w City of Velika Gorica, Chorwacja
Mieszkanie 6 pokojów
City of Velika Gorica, Chorwacja
Pokoje 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 187 m²
www.biliskov.com ID: 13900 Velika Gorica, Centrum Luksusowy 6-pokojowy penthouse NKP 187.2 m…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 5 pokojów w City of Velika Gorica, Chorwacja
Mieszkanie 5 pokojów
City of Velika Gorica, Chorwacja
Pokoje 5
Powierzchnia 105 m²
Piętro 2/5
I25696 Andrije Kačića Miošića
$314 432
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Mieszkanie 4 pokoi w Hrastina Samoborska, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
Hrastina Samoborska, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 85 m²
Piętro 1/2
I23962 Franjina ulica
$226 753
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Mieszkanie 4 pokoi w City of Velika Gorica, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
City of Velika Gorica, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/2
I28265 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$351 666
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Parametry nieruchomości w Żupania zagrzebska, Chorwacja

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