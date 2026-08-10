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Wille na sprzedaż w Primorje Gorski Kotar County, Chorwacja

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Grad Rijeka
44
Grad Opatija
132
Opcina Omisalj
107
Grad Crikvenica
43
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381 obiekt total found
Willa w Icici, Chorwacja
Willa
Icici, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Opatija RIVIERA, IČIĆI - ekskluzywna nowoczesna willa designerska zaledwie 200 m od plaży z …
Cena na zgłoszenie
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Willa w Icici, Chorwacja
Willa
Icici, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Willa wzornicza klasy LUX w Icici o nieregularnym, okrągłym kształcie! Doskonała nowoczesna …
$9,46M
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Willa w Omisalj, Chorwacja
Willa
Omisalj, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 293 m²
Wyjątkowa willa z basenem w spokojnej okolicy z 293 m2 powierzchni mieszkalnej. Jest starann…
$1,44M
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Omisalj, Chorwacja
Willa
Omisalj, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Jeśli szukasz idealnej ucieczki przybrzeżnej lub inteligentnej inwestycji nieruchomości, zna…
$628,411
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Willa w Omisalj, Chorwacja
Willa
Omisalj, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Nowa willa w stylu śródziemnomorskim w Dobrinj, wyspa Krk, zaledwie 1 km od morza!Ta nowo wy…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 300 m²
Umieszczony w spokojnej kieszeni Crikvenica, to oświadczenie willa z prywatnym basenem i zam…
$1,02M
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Willa w Grad Opatija, Chorwacja
Willa
Grad Opatija, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 309 m²
Przedstawiony przed Tobą jest wybitna willa 309 m kw., położona wzdłuż Riwiery Opatija, poło…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Willa
Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 508 m²
Fantastyczne nieruchomości w Bribir, Vinodolska Općina na 4646 m kw. ziemi, z terenu tenisow…
$2,40M
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Willa w Omisalj, Chorwacja
Willa
Omisalj, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 323 m²
Luksusowa willa z basenem na wyspie Krk, na sprzedaż!Ta luksusowa willa znajduje się w spoko…
$1,32M
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Willa w Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Willa
Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
Willa w Klenovica zaledwie 200 metrów od morza, z widokiem na morze i Krk wyspa!Całkowita po…
$873,719
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Willa w Pobri, Chorwacja
Willa
Pobri, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 172 m²
Piękny nowy projekt dostępny jest w pobliżu Opatija, z dwoma budynkami mieszkalnymi, każdy z…
$822,647
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Willa w Grad Rijeka, Chorwacja
Willa
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 297 m²
Nowoczesna luksusowa willa z panoramicznym widokiem na morze i garażem - Kostrena, Riwiera R…
$1,79M
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Willa w Omisalj, Chorwacja
Willa
Omisalj, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 324 m²
Willa z basenem na wyspie Krk w centrum Krk, 500 metrów od morza!W rzeczywistości jest to no…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Willa
Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Odkryj rzadki klejnot w regionie Kvarner z pięknie odrestaurowaną tradycyjną kamienną willą …
$891,200
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Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Oferujemy piękną, nowoczesną willę o powierzchni 280 m2, usytuowaną na 600 m2 działce z wido…
$1,31M
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Willa w Grad Opatija, Chorwacja
Willa
Grad Opatija, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Zlekceważony!Stara cena to 2,5 mln euro, nowa cena to 1,4 mln euro!Fantastyczna willa unikal…
$1,62M
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Willa w Omisalj, Chorwacja
Willa
Omisalj, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 232 m²
Położony w jednym z najbardziej prestiżowych miejsc nabrzeża na wyspie Krk, ta ekskluzywna l…
$1,66M
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Willa w Veprinac, Chorwacja
Willa
Veprinac, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 290 m²
Wspaniały śródziemnomorski willa w Veprinac nad Opatija z cudownym widokiem na morze, 1,3 km…
$1,49M
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Willa w Grad Rijeka, Chorwacja
Willa
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 245 m²
Luksusowa, półoddzielna willa Kostrena jest starym popularnym miastem nadmorskim, o którym p…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Grad Opatija, Chorwacja
Willa
Grad Opatija, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piękna kamienna willa z basenem w Brsec, Moscenicka Draga obszarze!Bezpośrednia odległość od…
$653,547
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Willa w Pobri, Chorwacja
Willa
Pobri, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Willa 170 m kw. na 700 m kw. dzia? ka z basenem w Pobri nad Opatija!Dom znajduje się w ciche…
$1,14M
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Willa w Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Willa
Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 278 m²
Piękny dom z basenem i widokiem na morze w Grizane, cca. 4 km od morza, z odległym widokiem …
$599,846
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Willa w Grad Opatija, Chorwacja
Willa
Grad Opatija, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 314 m²
Ekstra luksusowa willa nad centrum Opatija z panoramicznym widokiem na morze i duży ogród, 4…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Grad Opatija, Chorwacja
Willa
Grad Opatija, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 400 m²
Prime Real Estate Investment: 400 m kw. Luksusowa willa na przestronnym płacie przybrzeżnym …
Cena na zgłoszenie
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Willa w Grad Rijeka, Chorwacja
Willa
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 380 m²
Poznaj niepowtarzalną okazję luksusowych nieruchomości w regionie Kvarner z tym imponującym …
$822,647
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Willa w Kremenici, Chorwacja
Willa
Kremenici, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
W Kremenići, w gminie Malinska na wyspie Krk, sprzedajemy piękną nowoczesną willę o powierzc…
$888,039
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AGENCIJA Elite
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Willa w Grad Opatija, Chorwacja
Willa
Grad Opatija, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Luksusowa willa na sprzedaż Riwiera Opatija: Nowoczesny Nowy Build z basenem Infinity!Przegl…
$1,49M
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Willa w Omisalj, Chorwacja
Willa
Omisalj, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
Imponująca nowoczesna willa w Krk z zapierającym dech w piersiach widokiem na morze, zaledwi…
$2,25M
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Willa w Malinska, Chorwacja
Willa
Malinska, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Absolutne piękno!Raz w życiowej okazji do zakupu oszałamiającej autentycznej willi remontu d…
$1,38M
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Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Wspaniała willa na 1500 m2 ziemi w Crikvenica, cca. 4 km od morza, w dziewiczej przyrody Kva…
$914,920
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Parametry nieruchomości w Primorje Gorski Kotar County, Chorwacja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
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Luksusowe
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