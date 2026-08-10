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Wille z basenem na sprzedaż w Primorje Gorski Kotar County, Chorwacja

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Grad Rijeka
44
Grad Opatija
132
Opcina Omisalj
107
Grad Crikvenica
43
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3 obiekty total found
Willa w Kremenici, Chorwacja
Willa
Kremenici, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
W Kremenići, w gminie Malinska na wyspie Krk, sprzedajemy piękną nowoczesną willę o powierzc…
$888,039
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Willa 4 pokoi w Barbat, Chorwacja
Willa 4 pokoi
Barbat, Chorwacja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Wyjątkowa okazja na wyspie Rab, Chorwacja - Przedstawiamy niezwykły dom położony w miejscowo…
$764,636
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Agencja
AGENCIJA Elite
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English, Русский, Deutsch
Willa w Lovran, Chorwacja
Willa
Lovran, Chorwacja
Powierzchnia 482 m²
Odkryj ukryty klejnot w uroczym mieście Lovran, Opatija, Chorwacja - luksusowa willa, która …
$2,13M
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Agencja
AGENCIJA Elite
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Parametry nieruchomości w Primorje Gorski Kotar County, Chorwacja

z garażem
z Ogród
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