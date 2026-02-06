Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Chorwacja
  3. Novi Vinodolski
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Novi Vinodolski, Chorwacja

4 obiekty total found
Willa w Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Willa
Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 124 m²
Nowa, nowoczesna willa na pierwszej linii do morza w Smokvica, obszar Novi Vinodolski!Obszar…
$2,35M
Zostaw prośbę
Willa w Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Willa
Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 250 m²
Willa w Novi Vinodolski zaledwie 50 metrów od morza z basenem i garażem!Rzadka lokalizacja i…
$1,12M
Zostaw prośbę
Willa w Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Willa
Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Novi Vinodolski - Dom z basenem, 100m od morza!Ten oszałamiający 200 m ² dom z basenem znajd…
$731,888
Zostaw prośbę
Willa w Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Willa
Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 288 m²
Nowoczesne Sea- View Villa z basenem - Novi Vinodolski!Położony w spokojnej i pożądanej częś…
$1,42M
Zostaw prośbę
