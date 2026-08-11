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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Grad Omis, Chorwacja

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hotele
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10 obiektów total found
Hotel 300 m² w Marusici, Chorwacja
Hotel 300 m²
Marusici, Chorwacja
Sypialnie 12
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 300 m²
W wyjątkowej lokalizacji w malowniczej miejscowości Marušići na Omis rivieira, ten uroczy ob…
$854,307
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Hotel 374 m² w Grad Omis, Chorwacja
Hotel 374 m²
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 374 m²
Exclusive Investment Opportunity in a Prime Coastal Location of Omis, Mere 180 Metrów od mor…
$1,94M
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Hotel 317 m² w Grad Omis, Chorwacja
Hotel 317 m²
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 317 m²
W pełni umeblowany dom na sprzedaż w bardzo atrakcyjnej lokalizacji zaledwie 100 metrów od p…
$1,09M
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TekceTekce
Hotel 700 m² w Grad Omis, Chorwacja
Hotel 700 m²
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 700 m²
Super- nowoczesny luksus 5 * * * * * * hotel na sprzedaż na Riwierze Omis!Położony zaledwie …
Cena na zgłoszenie
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Hotel 1 036 m² w Grad Omis, Chorwacja
Hotel 1 036 m²
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 18
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 036 m²
Luksusowy apartament z 6 apartamentami i basenem w cichej miejscowości Dalmacji Dugi Rat, za…
Cena na zgłoszenie
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Hotel 183 m² w Pisak, Chorwacja
Hotel 183 m²
Pisak, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 183 m²
Oddzielny dom na sprzeda ¿w Omiš, Pisak, oferuj ± cy oko ³ o 183 m ² powierzchni mieszkalnej…
$743,373
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Hotel 364 m² w Grad Omis, Chorwacja
Hotel 364 m²
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 364 m²
Trzy apartamenty dom z garażu, tarasy i fantastyczny widok na morze na Riwiera Omis - 60 met…
$857,738
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Hotel 368 m² w Grad Omis, Chorwacja
Hotel 368 m²
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 368 m²
Apart- dom na pierwszej linii do morza w Dugi Rat / Krilo Jesenice na Riwierze Omis z fantas…
$813,411
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Hotel 1 078 m² w Grad Omis, Chorwacja
Hotel 1 078 m²
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 21
Liczba łazienek 21
Powierzchnia 1 078 m²
Pensjonat w doskonałej lokalizacji w małym miasteczku turystycznym zaledwie 4 km od centrum …
$4,04M
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Nieruchomości komercyjne 400 m² w Mimice, Chorwacja
Nieruchomości komercyjne 400 m²
Mimice, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
W małym miasteczku turystycznym Medići na Riwierze Omiš, budynek biznesowy i mieszkalny o po…
$1,73M
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