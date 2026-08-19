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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Grad Vodice, Chorwacja

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4 obiekty total found
Hotel 850 m² w Grad Vodice, Chorwacja
Hotel 850 m²
Grad Vodice, Chorwacja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 850 m²
Wspaniała nieruchomość turystyczna w bardzo popularnym miejscu turystycznym Vodice!Budynek z…
$1,44M
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Nieruchomości komercyjne 1 155 m² w Grad Vodice, Chorwacja
Nieruchomości komercyjne 1 155 m²
Grad Vodice, Chorwacja
Pokoje 39
Powierzchnia 1 155 m²
Vodice, two detached apartment buildings near the sea. Two detached apartment buildings in …
$2,60M
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Nieruchomości inwestycyjne w Grad Vodice, Chorwacja
Nieruchomości inwestycyjne
Grad Vodice, Chorwacja
I27716 Zatonska
$310,003
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Nieruchomości inwestycyjne w Grad Vodice, Chorwacja
Nieruchomości inwestycyjne
Grad Vodice, Chorwacja
Dalmatia, Sibenik area, 29 key *** hotel near beachHotel Nikola is situated 300m from the pe…
$2,93M
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