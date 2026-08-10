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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Zagrzeb, Chorwacja

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108 obiektów total found
Hotel w Zagrzeb, Chorwacja
Hotel
Zagrzeb, Chorwacja
Sypialnie 62
Liczba łazienek 62
Pierwotnie mieści się w wielkim pałacu, który został skrupulatnie przekształcony w 5-gwiazdk…
$39,87M
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Hotel 194 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Hotel 194 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 194 m²
Zagrzeb centrum hostel na sprzedaż stanowi doskonałą okazję dla inwestorów poszukujących nie…
$1,11M
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Hotel 400 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Hotel 400 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Sypialnie 12
Powierzchnia 400 m²
Well- Założony Hostel w pierwszej lokalizacji w Zagrzebiu!Zagrzeb, stolica Chorwacji, jest n…
$1,71M
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TekceTekce
Sklep 27 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Sklep 27 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 1
Powierzchnia 27 m²
Zagrzeb, Britanski Trg Nowo wyremontowany pokój jednoosobowy powierzchni biurowej 27.36 m2 w…
$143,030
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Nieruchomości komercyjne 166 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Nieruchomości komercyjne 166 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Powierzchnia 166 m²
I26930 Jakova Gotovca
$226,967
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Magazyn 1 100 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Magazyn 1 100 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 100 m²
www.biliskov.com ID: 13946 Jankomir, Samborska cesta Budynek handlowy na sprzedaż - prefabry…
$1,73M
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Nieruchomości komercyjne 150 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Nieruchomości komercyjne 150 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Powierzchnia 150 m²
I22418
$453,933
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Lokale gastronomiczne 334 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Lokale gastronomiczne 334 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 12
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 334 m²
Ilica, w pobliżu ulicy Frankopanska Space- Restauracja, powierzchnia 333.80 m2 na parterze b…
$842,033
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Pomieszczenie biurowe 484 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Pomieszczenie biurowe 484 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 10
Powierzchnia 484 m²
www.biliskov.com ID: 14846 Trešnjevka, Nova cesta Sprzedaż reprezentatywnej powierzchni biur…
$1,67M
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Nieruchomości komercyjne 42 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Nieruchomości komercyjne 42 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Powierzchnia 42 m²
I28872 Trg Ante Starčevića
$221,432
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Nieruchomości komercyjne 16 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Nieruchomości komercyjne 16 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Powierzchnia 16 m²
I28908 Ribnička
$26,573
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Nieruchomości inwestycyjne w Zagrzeb, Chorwacja
Nieruchomości inwestycyjne
Zagrzeb, Chorwacja
ZAGREB, PANTOVČAK, INVESTMENT OPPORTUNITY IN A TOP LOCATION A house for sale in Rohbau condi…
Cena na zgłoszenie
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Nieruchomości inwestycyjne w Zagrzeb, Chorwacja
Nieruchomości inwestycyjne
Zagrzeb, Chorwacja
I25326 Trsje
$930,009
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Nieruchomości komercyjne 316 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Nieruchomości komercyjne 316 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Powierzchnia 316 m²
I25948 Ilica kod Cvjetnog trga
$830,365
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Nieruchomości inwestycyjne w Zagrzeb, Chorwacja
Nieruchomości inwestycyjne
Zagrzeb, Chorwacja
I28075 Pantovčak
$939,973
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Nieruchomości inwestycyjne w Zagrzeb, Chorwacja
Nieruchomości inwestycyjne
Zagrzeb, Chorwacja
I27149 Mariborska
$199,288
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Nieruchomości komercyjne 139 m² w Lucko, Chorwacja
Nieruchomości komercyjne 139 m²
Lucko, Chorwacja
Powierzchnia 139 m²
I27737 Ivice Drmića
$359,825
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Nieruchomości komercyjne 17 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Nieruchomości komercyjne 17 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Powierzchnia 17 m²
I29292 Maksimirsko naselje
$27,679
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Nieruchomości komercyjne 142 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Nieruchomości komercyjne 142 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Powierzchnia 142 m²
SALES, BUSINESS SPACE, CENTER Commercial premises for sale in a residential and commercial b…
$938,407
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Nieruchomości inwestycyjne w Lucko, Chorwacja
Nieruchomości inwestycyjne
Lucko, Chorwacja
ZAGREB SOUTH, A BUSINESS HOTEL **** IN AN EXCELLENT LOCATIONThe hotel has 71 keys, a restaur…
$9,96M
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Nieruchomości komercyjne 4 270 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Nieruchomości komercyjne 4 270 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 20
Powierzchnia 4 270 m²
www.biliskov.com ID 14428 Zitnjak, Slavonska avenueDetached biurowiec, nowa konstrukcja, cał…
$5,76M
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Nieruchomości komercyjne 75 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Nieruchomości komercyjne 75 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Powierzchnia 75 m²
I23610 Trešnjevka
$265,718
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Nieruchomości komercyjne 140 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Nieruchomości komercyjne 140 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Powierzchnia 140 m²
I28477 Rudeška cesta
$885,723
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Nieruchomości komercyjne 600 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Nieruchomości komercyjne 600 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Powierzchnia 600 m²
I29143 Centar
Cena na zgłoszenie
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Pomieszczenie biurowe 29 m² w Adamovec, Chorwacja
Pomieszczenie biurowe 29 m²
Adamovec, Chorwacja
Pokoje 1
Powierzchnia 29 m²
Zagrzeb, Sesvete Doskonała lokalizacja powierzchni biurowej 29m2 na pierwszym piętrze budynk…
$97,016
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Nieruchomości inwestycyjne w Lucko, Chorwacja
Nieruchomości inwestycyjne
Lucko, Chorwacja
I22073 Benkovačka cesta
Cena na zgłoszenie
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Nieruchomości komercyjne 64 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Nieruchomości komercyjne 64 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 64 m²
www.biliskov.com ID: 14969- 1Zagrzeb, Špansko Na parterze nowoczesnego budynku wybudowanego …
$311,437
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Nieruchomości komercyjne 139 m² w Adamovec, Chorwacja
Nieruchomości komercyjne 139 m²
Adamovec, Chorwacja
Powierzchnia 139 m²
I25002 Dumovečki lug
$138,394
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Pomieszczenie biurowe 305 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Pomieszczenie biurowe 305 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 10
Powierzchnia 305 m²
www.biliskov.com Dowód tożsamości: 14649 Trešnjevka, w pobliżu rynku Przestrzeń komercyjna o…
$911,242
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Sklep 100 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Sklep 100 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 6
Powierzchnia 100 m²
Donji Grad, w pobliżu Knežev ParkLuxurisly urządzone powierzchni biurowej 100 m2 w piwnicy b…
$305,670
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