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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Crikvenica, Chorwacja

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hotele
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13 obiektów total found
Hotel 800 m² w Crikvenica, Chorwacja
Hotel 800 m²
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 800 m²
Wspaniały apartament 800m2, drugi rząd do morza na terytorium 2000m2 w obszarze Crikvenica -…
Cena na zgłoszenie
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Hotel 178 m² w Crikvenica, Chorwacja
Hotel 178 m²
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 178 m²
CRIKVENICA - Luksusowa nowa konstrukcja z widokiem na morze, zaledwie 200 metrów od wybrzeża…
$1,03M
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Hotel 550 m² w Dramalj, Chorwacja
Hotel 550 m²
Dramalj, Chorwacja
Sypialnie 14
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 550 m²
Apart- dom 4 apartamenty z widokiem na morze w Crikvenica, 400 metrów od morza, z niesamowit…
Cena na zgłoszenie
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Hotel 520 m² w Crikvenica, Chorwacja
Hotel 520 m²
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 11
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 520 m²
Wspaniały obiekt z basenem na sprzedaż w Crikvenica, zaledwie 50 metrów od morza w drugim rz…
Cena na zgłoszenie
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Nieruchomości komercyjne 274 m² w Crikvenica, Chorwacja
Nieruchomości komercyjne 274 m²
Crikvenica, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 274 m²
Na sprzedaż jest w pełni wyposażona restauracja w bardzo atrakcyjnej lokalizacji w Crikvenic…
$865,072
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Hotel 230 m² w Crikvenica, Chorwacja
Hotel 230 m²
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 230 m²
Dom z 5 apartamentami w Jadranovo, Crikvenica - bardzo typowe!To jest tylko 350 metrów od mo…
$594,134
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TekceTekce
Hotel 630 m² w Crikvenica, Chorwacja
Hotel 630 m²
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 630 m²
Doskonała nieruchomość inwestycyjna w Crikvenica - 5-gwiazdkowy hotel butuque- w budowie!Zak…
$2,08M
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Hotel 610 m² w Crikvenica, Chorwacja
Hotel 610 m²
Crikvenica, Chorwacja
Powierzchnia 610 m²
Obiekt turystyczny z kilkoma apartamentami i fantastycznym widokiem na morze w obszarze Crik…
$1,21M
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Hotel 352 m² w Crikvenica, Chorwacja
Hotel 352 m²
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 352 m²
Luksusowa willa nad morzem na sprzedaż w Crikvenica - 4 Jednostki mieszkalne, Pool & Sea Vie…
$995,405
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Hotel 300 m² w Dramalj, Chorwacja
Hotel 300 m²
Dramalj, Chorwacja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 300 m²
Unikalny dom z 5 apartamentami w Dramalj!Na sprzedaż: luksusowy dom w Dramalj, zaledwie 120 …
$914,920
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Hotel 440 m² w Crikvenica, Chorwacja
Hotel 440 m²
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 440 m²
Wielki obiekt turystyczny w Crikvenica, 300 metrów od morza, z widokiem na morze, z basenem!…
$1,54M
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Hotel 370 m² w Dramalj, Chorwacja
Hotel 370 m²
Dramalj, Chorwacja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 370 m²
Willa z imponującym widokiem na morze i z basenem cca.1 km od plaży!Powierzchnia całkowita 3…
$2,40M
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Hotel 364 m² w Crikvenica, Chorwacja
Hotel 364 m²
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 364 m²
Wspaniały obiekt turystyczny z 7 apartamentami w Jadranovo, Crikvenica, z widokiem na morze,…
$594,134
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