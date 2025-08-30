Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Chorwacja
  3. Grad Opatija
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Grad Opatija, Chorwacja

hotele
26
27 obiektów total found
Hotel 840 m² w Grad Opatija, Chorwacja
Hotel 840 m²
Grad Opatija, Chorwacja
Sypialnie 12
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 840 m²
Niepowtarzalny obiekt w Moscenicka Draga zaledwie 100 metrów od morza!Wyjątkowa okazja inwes…
$4,08M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Stolz
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 710 m² w Ika, Chorwacja
Hotel 710 m²
Ika, Chorwacja
Sypialnie 10
Powierzchnia 710 m²
Villa for Tourist and Business Use, 10 metrów od morza na Riwierze Opatija!Ten imponujący 71…
$4,72M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Stolz
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 420 m² w Icici, Chorwacja
Hotel 420 m²
Icici, Chorwacja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 420 m²
Dom w Icici zaledwie 200 metrów od morza do renowacji.Całkowita powierzchnia wynosi 420 m2. …
$1,75M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Stolz
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 300 m² w Grad Opatija, Chorwacja
Hotel 300 m²
Grad Opatija, Chorwacja
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 300 m²
Obiekt turystyczny z widokiem na morze w Lovran!Powierzchnia całkowita 390 m2, budynek skład…
$1,15M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Stolz
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 600 m² w Grad Opatija, Chorwacja
Hotel 600 m²
Grad Opatija, Chorwacja
Sypialnie 14
Liczba łazienek 14
Powierzchnia 600 m²
Przestronny dom w Mošćenice, Mošćenička Draga, z widokiem na morze!Przedstawiamy Państwu odd…
$1,05M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Stolz
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 390 m² w Veprinac, Chorwacja
Hotel 390 m²
Veprinac, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 390 m²
Apart- dom z 6 apartamentami na sprzedaż w Veprinac!Ładny widok z górnych apartamentów.W peł…
$664,189
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Stolz
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 1 000 m² w Veprinac, Chorwacja
Hotel 1 000 m²
Veprinac, Chorwacja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 000 m²
Piękny boutique- stylu pansion z basenem i zapierające dech w piersiach widok na morze w Vep…
$1,86M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Stolz
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 170 m² w Grad Opatija, Chorwacja
Hotel 170 m²
Grad Opatija, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 170 m²
Parter z ogrodem i pięknym widokiem na morze na sprzedaż w Volosko zaledwie 300 metrów od mo…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Stolz
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 1 205 m² w Grad Opatija, Chorwacja
Hotel 1 205 m²
Grad Opatija, Chorwacja
Sypialnie 12
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 205 m²
Fantastyczny obiekt turystyczny przed piaszczystą plażą na Riwierze Opatija zaledwie 90 metr…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Stolz
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 700 m² w Grad Opatija, Chorwacja
Hotel 700 m²
Grad Opatija, Chorwacja
Powierzchnia 700 m²
Wyjątkowa okazja w Lovran!Budynek mieszkalny o powierzchni 700m2 z basenem + 6000m2 ziemi z …
$4,26M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Stolz
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 370 m² w Grad Opatija, Chorwacja
Hotel 370 m²
Grad Opatija, Chorwacja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 370 m²
Wielka willa z kilkoma apartamentami do wynajęcia w Opatija centrum z niesamowitymi zasłonam…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Stolz
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 660 m² w Grad Opatija, Chorwacja
Hotel 660 m²
Grad Opatija, Chorwacja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 660 m²
Własność wielkiego potencjału w Volosko (Tosine) na sprzedaż z zapierającym dech w piersiach…
$1,20M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Stolz
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 641 m² w Grad Opatija, Chorwacja
Hotel 641 m²
Grad Opatija, Chorwacja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 641 m²
Oferujemy fantastyczną willę w centrum Opatija. Willa o powierzchni 641 m2 składa się z czte…
$4,54M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Stolz
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 3 000 m² w Grad Opatija, Chorwacja
Hotel 3 000 m²
Grad Opatija, Chorwacja
Powierzchnia 3 000 m²
Możliwość zapłaty ratami w ciągu 2 lat - specjalna oferta Sprzedawcy!Wspaniały budynek klasy…
$12,00M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Stolz
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 190 m² w Grad Opatija, Chorwacja
Hotel 190 m²
Grad Opatija, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 190 m²
Doskonale odizolowany pokojowy pensjonat 6 apartamentów z basenem w Moscenicka Draga!Z willi…
$990,458
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Stolz
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 1 500 m² w Icici, Chorwacja
Hotel 1 500 m²
Icici, Chorwacja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 500 m²
Wspaniały apartament hotel w Icici zaledwie 40 metrów od ACI- marina!Fantastyczne widoki na …
$8,62M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Stolz
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 960 m² w Grad Opatija, Chorwacja
Hotel 960 m²
Grad Opatija, Chorwacja
Sypialnie 11
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 960 m²
Apart- dom na sprzedaż w Lovran, Riwiera Opatija, 300 metrów od morza!Oferuje 6 apartamentów…
$1,92M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Stolz
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 1 000 m² w Veprinac, Chorwacja
Hotel 1 000 m²
Veprinac, Chorwacja
Sypialnie 11
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 000 m²
Wieloosobowy budynek w Veprinac nad Opatija z basenem i odległym widokiem na morze!Całkowita…
$1,87M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Stolz
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 482 m² w Grad Opatija, Chorwacja
Hotel 482 m²
Grad Opatija, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 482 m²
Świetna inwestycja - dom jednoosobowy tylko 80 m od morza w Ice, Riwiera Opatija - wspaniały…
$1,46M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Stolz
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 500 m² w Grad Opatija, Chorwacja
Hotel 500 m²
Grad Opatija, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 500 m²
Idealny minihotel lub rezydencja w Chorwacji w Opatija!Powierzchnia całkowita 500 m2 na dzia…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Stolz
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 505 m² w Grad Opatija, Chorwacja
Hotel 505 m²
Grad Opatija, Chorwacja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 505 m²
Nowoczesne nieruchomości z 5 apartamentami w Opatija (Opric) w oazie pokoju z pięciu jednost…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Stolz
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 500 m² w Icici, Chorwacja
Hotel 500 m²
Icici, Chorwacja
Sypialnie 12
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 500 m²
Wielopokojowe nieruchomości 8 apartamentów z basenem w Opric nad Opatija!Całkowita powierzch…
$1,58M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Stolz
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 700 m² w Grad Opatija, Chorwacja
Hotel 700 m²
Grad Opatija, Chorwacja
Powierzchnia 700 m²
Apartament o powierzchni 700m2 z basenem + 6000m2 ziemi z projektem wellness z 28 pokoi na L…
$4,31M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Stolz
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 9 000 m² w Grad Opatija, Chorwacja
Hotel 9 000 m²
Grad Opatija, Chorwacja
Sypialnie 35
Liczba łazienek 35
Powierzchnia 9 000 m²
Unikalny nowo wybudowany apartament hotel w Opatija zaledwie 500 metrów od plaży!Wspaniały b…
$31,12M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Stolz
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
DEVELOPMENT PROJECT w Veprinac, Chorwacja
DEVELOPMENT PROJECT
Veprinac, Chorwacja
Grunt na rozwój 22 willi jest na sprzedaż, wydano pozwolenie na budowę dróg i infrastruktury…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Hotel 1 000 m² w Veprinac, Chorwacja
Hotel 1 000 m²
Veprinac, Chorwacja
Sypialnie 11
Liczba łazienek 12
Powierzchnia 1 000 m²
Cena spadła z 1 660 000 eur do 1 400 000 eur!Luksusowy pensjonat nad Opatija w Veprinac z ot…
$1,63M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Stolz
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
NEW HOTEL IN CROATIA, OPATIJA w Ika, Chorwacja
NEW HOTEL IN CROATIA, OPATIJA
Ika, Chorwacja
Powierzchnia 2 500 m²
Hotel butikowy na sprzedaż w dzielnicy Opatija, tuż przy miejskiej plaży i miejskim targu, d…
$9,76M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się