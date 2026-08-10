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Kawalerki na sprzedaż w Obwód Wlora, Albania

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Orikum
18
Wlora
35
Himare
4
Bashkia Himare
4
Kawalerka Usuwać
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59 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 3/8
Nowoczesne studio na sprzedaż w Lungomare Vlora, Albania - Nieruchomość inwestycyjna. Zapłać…
$80,913
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Albania Property Group
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 7/9
$86,692
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Lux-Albania Home
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Kawalerka 2 pokoi w Radhime, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Rzadka okazja do zainwestowania w luksusowe nadmorskie nieruchomości w Radhimë, Vlorë, gdzie…
$162,981
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Kawalerka 1 pokój w Jale, Albania
Kawalerka 1 pokój
Jale, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 4/5
Studio na sprzedaż w Himare Vlora, Riwiera Albańska. Idealna lokalizacja, w jednym z najbard…
$195,074
VAT
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Albania Property Group
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Kawalerka 2 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Piętro 4/8
Jeden apartament sypialny na sprzedaż w Vlore Albania. Zrób to mieszkanie swoje i inwestuj w…
$148,046
VAT
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Albania Property Group
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Kawalerka 2 pokoi w Gjashte, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Gjashte, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 2/7
✅ Cena: 1600 euro / M2✅ Lokalizacja: 5th Street, Sarande✅ Powierzchnia całkowita: 44.4m2✅ Po…
$83,706
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Kawalerka 1 pokój w Dhermi, Albania
Kawalerka 1 pokój
Dhermi, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
In one of the most unique complexes in the Drimadhes area, a studio apartment is offered for…
$150,921
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Century 21 Oksford
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Kawalerka 1 pokój w Palase, Albania
Kawalerka 1 pokój
Palase, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 3/3
Nowe studio na sprzedaż w Palase Vlore, Dhermi Albania. - Luksusowa rezydencja z niezakłócon…
$161,720
VAT
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Agencja
Albania Property Group
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Kawalerka 1 pokój w Orikum, Albania
Kawalerka 1 pokój
Orikum, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 4/5
Studio nad morzem na sprzedaż w Radhime Vlora, na południu Albanii. Radhima to jeden z najba…
$143,677
VAT
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Albania Property Group
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Kawalerka 2 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
✅ Cena sprzedaży: 75.000 Euro✅ Lokalizacja: "Dhimiter Konomi" Street, Vlore✅ Powierzchnia: 3…
$90,117
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NEXT REAL ESTATE
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Kawalerka 2 pokoi w Kanine, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Kanine, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
✅ Cena: 2000 euro / m2 - 126000 euro✅ Lokalizacja: Uje i Ftohte, Vlore✅ Powierzchnia całkowi…
$146,602
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Kawalerka 2 pokoi w Radhime, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 4
Nie przegap okazji do inwestowania w jednym z szybko rozwijających się obszarów na Riwierze …
$188,168
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Kawalerka 2 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
✅ Cena: 1200 euro / m2 (52,320 euro)✅ Położenie: Kościół prawosławny, Vlore✅ Powierzchnia ca…
$61,168
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Kawalerka 2 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
✅ Cena: 103000 Euro✅ Położenie: Druga linia, na My Market, Vlore✅ Powierzchnia: 50m2Obszar, …
$118,060
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 97 m²
Piętro 7
Na sprzedaż 2 apartamenty w mieście Vlora w samym centrum Lungomare, 100 metrów od morza. Po…
$332,128
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CACTUS | Real Estate
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Kawalerka 2 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
✅ Cena: 2000 euro / m2 - 118000 euro✅ Lokalizacja: Uje i Ftohte, Vlore✅ Powierzchnia całkowi…
$137,294
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NEXT REAL ESTATE
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Kawalerka 2 pokoi w Orikum, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Orikum, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 2
✅ Cena: 47,000 euro✅ Lokalizacja: Jonufer, Vlore✅ Powierzchnia: 35m2Obszar, w którym znajduj…
$55,216
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Kawalerka 1 pokój w Radhime, Albania
Kawalerka 1 pokój
Radhime, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
🔑🏡 Studia na sprzedaż w Radhimă, VLora.📍 Niedaleko kompleksu turystycznego DEA💶 Cena 65 000 …
$75,886
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DES Real Estate
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Kawalerka 2 pokoi w Radhime, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Luksusowa rezydencja w Radhimë, pierwsza linia budowy, z panoramicznym widokiem na Zatokę Vl…
$154,110
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
🌇🏡 BADANIE SPRZEDAŻY W LUNGOMARE, VLORA📍 Niedaleko Bar Taushani🏷 Cena: 85000 euro / Ogółem📍 …
$100,823
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DES Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Radhime, Albania
Kawalerka 1 pokój
Radhime, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 2
Odkryj spokój nadmorskiego wybrzeża w tej wspaniałej rezydencji. Zanurz się w rytmiczną melo…
$156,431
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Agencja
Lux-Albania Home
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 2
🔑🏡 Studia na sprzedaż w zimnej wodzie, VLORA 📍 W pobliżu kortów tenisowych🏷 Cena: 90,000 eur…
$106,264
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DES Real Estate
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Kawalerka 2 pokoi w Radhime, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Rzadka okazja do zainwestowania w luksusowe nadmorskie nieruchomości w Radhimë, Vlorë, gdzie…
$189,298
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NEXT REAL ESTATE
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Kawalerka 2 pokoi w Radhime, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 4
Nie przegap okazji do inwestowania w jednym z szybko rozwijających się obszarów na Riwierze …
$117,417
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 2
🌇🏡 Studio for Sale on "RRUGA E ÇIPAJVE", VLora,💶 Cena: 62,000 EUR (ogółem)📐 Powierzchnia: 40…
$71,877
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DES Real Estate
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Kawalerka 2 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
✅ Cena: 75 000 Euro✅ Lokalizacja: Uje i Ftohte, Vlore✅ Powierzchnia całkowita: 61m2Rezydencj…
$87,286
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Kawalerka 2 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
✅ Cena: 90,000 Euro✅ Lokalizacja: Blisko Diplomat, Vlore✅ Powierzchnia całkowita: 43m2✅ Powi…
$104,461
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Kawalerka 2 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Studio położone w jednym z najbardziej obiecujących obszarów miasta, w pobliżu prestiżowego …
$81,469
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 2
🏡🌊 Studio dla Sale Near Rapit - Zimna woda, VLora.💰 CENA: 75 000 EURO📐 Powierzchnia: 31.25 m…
$88,114
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Agencja
DES Real Estate
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Kawalerka 2 pokoi w Radhime, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Luksusowa rezydencja w Radhimë, budowa pierwszej linii, z panoramicznym widokiem na Zatokę V…
$166,918
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NEXT REAL ESTATE
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Parametry nieruchomości w Obwód Wlora, Albania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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