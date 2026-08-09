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Wille na sprzedaż w Bashkia Vlore, Albania

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36 obiektów total found
Willa 7 pokojów w Kanine, Albania
Willa 7 pokojów
Kanine, Albania
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z prywatnym ogrodem na sprzedaż w Kanine Vlora, Albańska Riwiera. Wznosząca się na wzg…
$345,941
VAT
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Albania Property Group
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Willa w Orikum, Albania
Willa
Orikum, Albania
Powierzchnia 337 m²
Liczba kondygnacji 2
🏡 2- BUDYNKOWANIE SPRZEDAŻY W ORIKUM, VLORA💰 Cena: 400 000 EURO📐 Szczegóły dotyczące własnoś…
$465,472
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DES Real Estate
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Willa w Bashkia Vlore, Albania
Willa
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 2 000 m²
Elegancka willa jest oferowana na sprzedaż i wynajem, znajduje się na 2000 m ² powierzchni, …
$1,42M
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NEXT REAL ESTATE
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Kanine, Albania
Willa
Kanine, Albania
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
✅ Cena: 180.000 euro✅ Lokalizacja: Za Zamkiem Kanine, Vlore✅ Powierzchnia budowlana: 210m2✅ …
$211,398
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NEXT REAL ESTATE
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Willa 5 pokojów w Bashkia Vlore, Albania
Willa 5 pokojów
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 407 m²
Willa znajduje się w jednym z najbardziej wysuniętych obszarów wybrzeża albańskiego. Położon…
$1,10M
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NEXT REAL ESTATE
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Willa w Bashkia Vlore, Albania
Willa
Bashkia Vlore, Albania
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$301,982
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International real estate agency Habita
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Willa 6 pokojów w Bashkia Vlore, Albania
Willa 6 pokojów
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 6
Powierzchnia 146 m²
Liczba kondygnacji 2
🔑🌊 2-STORY VILLA FOR SALE – ON THE PLANE / COLD WATER, VLORA. 🌅 PANORAMIC FRONTAL VIEW FR…
$559,856
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DES Real Estate
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Willa w Kanine, Albania
Willa
Kanine, Albania
$325,211
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International real estate agency Habita
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Willa 5 pokojów w Bashkia Vlore, Albania
Willa 5 pokojów
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 407 m²
Willa znajduje się w jednym z najbardziej wysuniętych obszarów wybrzeża albańskiego. Położon…
$1,10M
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Willa w Orikum, Albania
Willa
Orikum, Albania
Powierzchnia 235 m²
🏘 2- BUDYNKOWANIE SPRZEDAŻY W ORIKUM, VLORA 🌊💰 Cena: 235,000 euro / ogółem📐 Szczegóły dotycz…
$273,123
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DES Real Estate
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Willa 4 pokoi w Radhime, Albania
Willa 4 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 266 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa willa w budowie na sprzedaż w Radhimë, Wlora. Prywatny basen, prywatna weranda, za…
$694,001
VAT
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Albania Property Group
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Willa w Bashkia Vlore, Albania
Willa
Bashkia Vlore, Albania
Doświadczyć najlepszych Vlorë mieszka w tej pięknej nowej willi, doskonale położony w samym …
$265,976
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International real estate agency Habita
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Willa w Bashkia Vlore, Albania
Willa
Bashkia Vlore, Albania
$1,394
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International real estate agency Habita
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Willa w Bashkia Vlore, Albania
Willa
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 364 m²
Liczba kondygnacji 3
🏡 3-STORY RESIDENTIAL BUILDING WITH UNITS FOR SALE IN THE AIRPORT FIELD, VLORA 💶 PRICE: €…
$520,713
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DES Real Estate
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Willa 4 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Willa 4 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 269 m²
Willa znajduje się w jednym z najbardziej wysuniętych obszarów wybrzeża albańskiego. Położon…
$636,662
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NEXT REAL ESTATE
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Willa w Bashkia Vlore, Albania
Willa
Bashkia Vlore, Albania
Doświadcz uroku luksusu mieszkającego w Vlora, w Albanii, w tej oszałamiającej trzypiętrowej…
$2,904
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International real estate agency Habita
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Willa w Bashkia Vlore, Albania
Willa
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 209 m²
🏡 2-Historia Building for Sale in UJI I TOHTA, VLORA📍 (były obóz robotniczy)💰 CENA: 230 000 …
$269,561
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DES Real Estate
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Willa 6 pokojów w Bashkia Vlore, Albania
Willa 6 pokojów
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 268 m²
Liczba kondygnacji 2
🆕🏘 2-STOREY VILLA FOR SALE IN FUSHA E DRUVE, VLORA. 💶 Price: 250,000 EURO/TOTAL 📍 Loca…
$293,040
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DES Real Estate
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Willa 4 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Willa 4 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 269 m²
Willa znajduje się w jednym z najbardziej wysuniętych obszarów wybrzeża albańskiego. Położon…
$636,662
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NEXT REAL ESTATE
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Willa 5 pokojów w Bashkia Vlore, Albania
Willa 5 pokojów
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 407 m²
Willa znajduje się w jednym z najbardziej wysuniętych obszarów wybrzeża albańskiego. Położon…
$1,10M
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NEXT REAL ESTATE
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Willa 6 pokojów w Bashkia Vlore, Albania
Willa 6 pokojów
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
🆕🏘 2-STOREY VILLA DO SPRZEDAŻY W FUSHA E DRUVE, VLORA.💶 Cena: 170.000 euro / ogółem📍 Rozmies…
$198,007
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DES Real Estate
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Willa 4 pokoi w Radhime, Albania
Willa 4 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 229 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowa luksusowa willa w Radhimë, Vlora Albania - prywatny basen i spacerowa odległość do morz…
$678,250
VAT
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Albania Property Group
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Willa 5 pokojów w Bashkia Vlore, Albania
Willa 5 pokojów
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 407 m²
Willa znajduje się w jednym z najbardziej wysuniętych obszarów wybrzeża albańskiego. Ta nowo…
$1,10M
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NEXT REAL ESTATE
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Willa 6 pokojów w Novosele, Albania
Willa 6 pokojów
Novosele, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 2
🆕🏘 2-STOREY VILLA DLA SPRZEDAŻY W NOVOSELINGU, VLORYGU.💶 Cena: 185,000 euro / ogółem📍 Lokali…
$216,539
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DES Real Estate
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Willa 5 pokojów w Bashkia Vlore, Albania
Willa 5 pokojów
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 407 m²
Willa znajduje się w jednym z najbardziej wysuniętych obszarów wybrzeża albańskiego. Położon…
$1,10M
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Willa 4 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Willa 4 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 269 m²
Willa znajduje się w jednym z najbardziej wysuniętych obszarów wybrzeża albańskiego. Położon…
$636,662
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Willa 4 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Willa 4 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 269 m²
Willa znajduje się w jednym z najbardziej wysuniętych obszarów wybrzeża albańskiego. Położon…
$636,662
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Willa 6 pokojów w Bashkia Vlore, Albania
Willa 6 pokojów
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 276 m²
Liczba kondygnacji 2
Luxury Private House With Two Floors For Sale In Vlore City, Albanian Riviera. Perfectly loc…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Albania Property Group
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Willa w Bashkia Vlore, Albania
Willa
Bashkia Vlore, Albania
Doświadcz uroku luksusu mieszkającego w Vlora, w Albanii, w tej oszałamiającej trzypiętrowej…
$937,313
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa w Bashkia Vlore, Albania
Willa
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 542 m²
🏡 4-STORY BUILDING FOR SALE NEAR BRICK FACTORY, VLORA 💶 Price: €742,000 📐 Construction a…
$863,009
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Agencja
DES Real Estate
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Parametry nieruchomości w Bashkia Vlore, Albania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
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