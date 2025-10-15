Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Obwód Tirana
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Ogród

Mieszkania z ogrodem na sprzedaż w Obwód Tirana, Albania

Tirana
266
Tirana Municipality
356
Bashkia Kavaje
271
Kamez Municipality
70
Pokaż więcej
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Golem, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Piętro 3/5
Palm Paradise – Your style between the sea and tranquility Discover the newest residential …
$106,941
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Obwód Tirana.

penthouse’y
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Obwód Tirana, Albania

z garażem
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się