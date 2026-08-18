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Mieszkania na sprzedaż w Farke, Albania

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76 obiektów total found
Mieszkanie 7 pokojów w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 7 pokojów
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Piętro 2/10
Sprzedaje komercyjne środowisko odpowiednie dla biur i klinik. Jest to siedem odpowiednich p…
$692,774
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Mieszkanie 3 pokoi w Lunder, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Lunder, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Piętro 1/5
Apartment for Sale, near TEG with Private Yard Modern apartment for sale, just a few meters …
$259,122
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Mieszkanie 3 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 145 m²
Piętro 3
? Dry Lake, TiranaWyrzucenie społeczności i bliskość natury!Korzystaj z najlepszych z obu św…
$483,809
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Mieszkanie 1 pokój w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 1/5
1+1 Apartment for sale at the Kodra e Diellit 1 Residence Extension, on the first floor of a…
$121,393
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Mieszkanie 2 pokoi w Lunder, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Lunder, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 1/3
Unit Residence is a modern residential complex, located in one of the most sought-after area…
$184,956
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Mieszkanie 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1/5
1+1 apartment at Kodra e Diellit Residence for sale! The apartment is located in the new Ko…
$161,894
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Investment Realty Group
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LDV InvestLDV Invest
Kawalerka 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 4/8
Studio for sale – Paris Municipality, near Mbikalimi and Big Market In one of the most soug…
$99,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Farke e Vogel, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Farke e Vogel, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
SMART HILLS to nowoczesny kompleks mieszkalny, położony na zachód od jeziora Farka, w obszar…
$168,140
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NEXT REAL ESTATE
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Penthouse 6 pokojów w Tirana Municipality, Albania
Penthouse 6 pokojów
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 285 m²
Piętro 7/7
ekskluzywny apartament na sprzedaż na najwyższym piętrze z panoramicznym widokiem na Tirana!…
$477,718
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Century 21 Oksford
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Mieszkanie 3 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 119 m²
Piętro 8/8
Duplex/Penthouse in Kodra e Diellit for sale! In Kodra e Diellit, with an unobstructed view…
$407,648
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Investment Realty Group
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Mieszkanie w Farke e Vogel, Albania
Mieszkanie
Farke e Vogel, Albania
Liczba kondygnacji 3
W luksusowym kompleksie położonym nad jeziorem w Tiranie oferowane są na sprzedaż wille i ap…
$354,638
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Lux-Albania Home
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Mieszkanie 4 pokoi w Lunder, Albania
Mieszkanie 4 pokoi
Lunder, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Piętro 2/3
Unit Residence is a modern residential complex, located in one of the most sought-after area…
$359,545
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 3 pokoi w Lunder, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Lunder, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 3
Unit Residence is a modern residential complex, located in one of the most sought-after area…
$346,501
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Piętro 2/7
Sprzedajemy mieszkanie 2 + 1 + 2 do Sun Hill. Apartament znajduje się na drugim piętrze nowe…
$377,477
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Investment Realty Group
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Mieszkanie w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie
Tirana Municipality, Albania
Otwarte pomieszczenia z możliwością wykorzystania jako pomieszczenia biznesowe lub mieszkaln…
$156,333
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International real estate agency Habita
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Mieszkanie 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1/5
Apartment 1+1 at Rezidenca Kodra e Diellit for sale! The apartment is located in the new pr…
$159,565
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Piętro 2/5
• Apartment 2+1 for sale at Zgjatimi i Rezidences Kodra e Diellit 1, on the 2nd floor of a n…
$215,471
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Investment Realty Group
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Kawalerka 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
✅ Cena: 55,800 euro✅ Rozmieszczenie: Rapo Hekali St., Tirana✅ Powierzchnia całkowita: 31m2✅ …
$66,144
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NEXT REAL ESTATE
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Mieszkanie 4 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 4 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 115 m²
Piętro 2
Apartament 3 + 1 o łącznej powierzchni 114.82 metrów kwadratowych jest na sprzedaż w komplek…
$260,061
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CACTUS | Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 158 m²
Piętro 3/4
Only residence Kodra E Diellit, a 2+1+2 type apartment is for sale, fully invested!! The apa…
$466,534
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 115 m²
Piętro 1/3
Apartment 2+1 for sale at Kodra e Diellit 1 Residence, on the first floor of a 4-story build…
$267,883
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
Liczba kondygnacji 7
2 Studios in Kodra e Diellit for sale! In the area of Kodra e Diellit, 2 studios are offere…
$192,177
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 4 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 4 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Piętro 1/4
🏡 Apartament 3 + 1 + 2 na sprzedażJest on oferowany na sprzedaż do funkcjonalnie zorganizowa…
$296,472
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Investment Realty Group
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Mieszkanie w Farke e Vogel, Albania
Mieszkanie
Farke e Vogel, Albania
Piętro 1/3
W luksusowym kompleksie położonym nad jeziorem w Tiranie oferowane są na sprzedaż wille i ap…
$202,650
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Lux-Albania Home
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Mieszkanie 3 pokoi w Lunder, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Lunder, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 3
Unit Residence is a modern residential complex, located in one of the most sought-after area…
$345,918
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 1 pokój w Farke e Vogel, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Farke e Vogel, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 7/8
The apartment is located in the Bajram Curri Boulevard area. Apartment information: • Gross…
$133,941
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 3 pokoi w Farke e Vogel, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Farke e Vogel, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Piętro 3/3
2+1+2 apartment in Farka Lake for sale! In one of the newest residences near Lake Farka, we…
$242,259
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Investment Realty Group
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Kawalerka 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
✅ Cena: 55,800 Euro✅ Lokalizacja: Rr. Rapo Hekali, Tirana✅ Powierzchnia całkowita: 31m2✅ Pow…
$65,168
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Mieszkanie 4 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 4 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 131 m²
Piętro 2/10
Apartment 3+1 for sale with an area of 130.5 m², located in a well-managed residential compl…
$256,236
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Agencja
Investment Realty Group
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Mieszkanie 3 pokoi w Farke e Vogel, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Farke e Vogel, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Piętro 3/3
2+1+2 apartment in Farka Lake for sale! In one of the newest residences near Lake Farka, we…
$242,259
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Agencja
Investment Realty Group
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Parametry nieruchomości w Farke, Albania

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