Mieszkania na sprzedaż w Dajt, Albania

2 pokojowe
3
4 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Linze, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Linze, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 8/8
1+1 typology apartment for sale in Shkoza at Forest Rezidence, a complex on the outskirts of…
$87,353
Mieszkanie 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 7/7
Apartment 2+1+2 in Fresk, Muhamet Deliu Street. The apartment is located on the 7th floor of…
$157,236
Mieszkanie 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Piętro 3/7
At the entrance of the Fresku area, we are selling a 2+1 apartment!
$170,047
Adriastar
Mieszkanie 1 pokój w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Tirana Municipality, Albania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Piętro 6
1+1 apartment in the Fresk area. Total area 85.62 m2 of which 74.8 m2 are net. Currently, th…
$74,623
Parametry nieruchomości w Dajt, Albania

