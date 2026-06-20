Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Shkodër Municipality
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Shkoder Municipality, Albania

;
1 obiekt total found
Dom w Velipoje, Albania
Dom
Velipoje, Albania
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż 4-piętrowa willa w Velipojë Powierzchnia działki: 200 m² Powierzchnia zabudo…
$384,015
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Lux-Albania Home
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Shkoder Municipality, Albania

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się