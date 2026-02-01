Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Qender Vlore
  4. Mieszkania
  5. Bungalow

Bungalow na sprzedaż w Qender Vlore, Albania

Bungalow Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Bungalow 3 pokoi w Kanine, Albania
Bungalow 3 pokoi
Kanine, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 1
Prywatny dom z widokiem na morze na sprzedaż w Kanine, Vlora, Albania. Położona na wzgórzach…
$232,675
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Albania Property Group
Języki komunikacji
English, Italiano
Bungalow 3 pokoi w Babice e Madhe, Albania
Bungalow 3 pokoi
Babice e Madhe, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 592 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom typu bungalow z prywatnym podwórkiem i widokiem na morze na sprzedaż w Babice e madhe, V…
$139,685
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Albania Property Group
Języki komunikacji
English, Italiano
Bungalow 4 pokoi w Sherishte, Albania
Bungalow 4 pokoi
Sherishte, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 398 m²
Liczba kondygnacji 1
Prywatny dom na sprzedaż w wiosce Sherishta, Vlora, Albania. Spokojna, zielona i dobrze poło…
$174,606
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Albania Property Group
Języki komunikacji
English, Italiano
OneOne
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Qender Vlore, Albania

z Ogród
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się