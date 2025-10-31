Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy pomieszczeń biurowych w Tirana Municipality, Albania

45 obiektów total found
Pomieszczenie biurowe 157 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 157 m²
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 157 m²
Piętro 1/5
Office for rent near the "Air Albania" stadium Strategic location, near the "Air Albania" st…
$2,737
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 163 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 163 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 163 m²
Piętro 6/10
Premises for rent in Don Bosko, near the Gjeli restaurant, in a building complex. The net ar…
$1,398
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 47 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 47 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 2/40
The environment has a net area of 47.92m2 net and 76.67 gross. It is positioned on the edge …
$4,076
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 126 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 126 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 126 m²
Piętro 5/10
In one of the most sought-after and developed areas of Tirana, we offer office space for ren…
$1,745
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 441 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 441 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 441 m²
Piętro 1/9
Jepet me Qira Ambient per Zyra prane Spitalit Amerikan 3! Ambienti eshte i ndare ne 3 kate, …
$3,494
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 216 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 216 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 216 m²
Piętro 1/9
Commercial space for rent in Misto Mame. The environment is located on the 1st floor of a ne…
$815
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 105 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 105 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 2/10
For rent 2+1+2 near Parku Olimpik close to Kompleksi Dinamo, Rezidenca Altana. Organized as:…
$2,329
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 180 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 180 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Piętro 6/8
Office for rent, at the HILTON hotel, near the Delijorgji complex. The space is located on t…
$2,912
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 613 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 613 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 613 m²
Piętro 6/40
Office for rent near the newest business center in the capital, Downtown One!! The newest el…
$23,327
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 53 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 53 m²
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 53 m²
Piętro 1/10
1st floor office space for rent on Kavaja Street. It is located in a very frequented area an…
$815
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 136 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 136 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 136 m²
Liczba kondygnacji 10
In one of the most sought-after and elite areas of Tirana, in Kodra e Diellit, a modern and …
$1,048
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 108 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 108 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Piętro 4/10
In the Center of Tirana, opposite the Parliament in one of the most accessible areas, flexib…
$1,398
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 116 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 116 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 1/12
A recently renovated apartment, previously used as an office, is for rent. The space is loca…
$1,165
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 50 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 50 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/10
The office is located on the second floor of a new building with an elevator and managed. Th…
$699
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 153 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 153 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Piętro 3/12
Apartment of type 3+1+2 is for rent. The apartment has an area of 153 m2. It is organized …
$1,631
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 137 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 137 m²
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 137 m²
Piętro 1/37
Office space for rent in Downtown, on Elbasan Street! The space offers a net area of 137 m² …
$4,974
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 75 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 75 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1/10
We offer a 2+1+2 apartment with a parking space on level -2 in one of the newest recently in…
$641
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 88 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 88 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Piętro 1/4
Jepet me qira ambient per zyre ne rrugen Myslym Shyri. Zyra ka nje siperfaqe te brendshme pr…
$874
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 40 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 40 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 10/1
We are renting office space on Mujo Street, Ulcinj, behind the Catholic Church. The environ…
$582
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 153 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 153 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 153 m²
Piętro 1/9
Ne rrugen me me zhvillim dhe te kerkuar, japim me qira ambient komercial ! Ka nje siperfaqj…
$3,727
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 281 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 281 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 281 m²
Liczba kondygnacji 5
Japim me Qira ambient per Zyra ne Rezidencen Kodra e Diellit 2. Ambienti disponon nje siper…
$5,241
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 50 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 50 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 5
Office Space for Rent at Myslym Shyri! The space has an area of 50m2, organized into 2 work …
$699
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 47 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 47 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 2/40
The environment has a net area of 47.92m2 net and 76.67 gross. It is positioned on the edge …
$4,076
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 111 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 111 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Piętro 2/5
Office for rent at Dinamo Stadium. The space is located on the first residential floor of an…
$1,515
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 96 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 96 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 96 m²
Piętro 2/5
2+1 apartment in Piazza suitable for offices! It is located on the 2nd floor of an existing …
$1,165
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 70 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 70 m²
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 70 m²
Piętro 4/5
We are renting an office in the Ish Blloku area near the University Library. The office has …
$815
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 290 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 290 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 2
Japim me Qira ambient per Zyra ne Rezidencen Kodra e Diellit 2. Ambienti disponon nje siperf…
$5,416
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 120 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 120 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 4/8
Office space for rent near the Air Albania stadium. The office is organized into 3 work area…
$2,323
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 150 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 150 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 11/13
In one of the most prestigious centers in Tirana, we offer a super office for rent on the 11…
$2,562
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 140 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 140 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 4/8
We offer an office for rent at the Hilton hotel, near the Delijorgji complex, next to the Gj…
$2,504
za miesiąc
Zostaw prośbę