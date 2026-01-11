Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy pomieszczeń biurowych w Farke, Albania

Pomieszczenie biurowe 290 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 290 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 2
Japim me Qira ambient per Zyra ne Rezidencen Kodra e Diellit 2. Ambienti disponon nje siperf…
$5,416
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 136 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 136 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 136 m²
Liczba kondygnacji 10
In one of the most sought-after and elite areas of Tirana, in Kodra e Diellit, a modern and …
$1,048
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 281 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 281 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 281 m²
Liczba kondygnacji 5
Japim me Qira ambient per Zyra ne Rezidencen Kodra e Diellit 2. Ambienti disponon nje siper…
$5,241
za miesiąc
