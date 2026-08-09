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Apartamenty wielopoziomowe na sprzedaż w Northern Albania, Albania

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Bashkia Durres
4
Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
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5 obiektów total found
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 183 m²
Piętro 4
Duplex for Sale in the Center of Durrës 💶 Price: €330,000 📐 Gross area: 183 m² 📦 Net ar…
$384,301
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Agencja
Century 21 Eon
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Gryke lume, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Gryke lume, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 102 m²
Piętro 1/2
Exclusive sale of a furnished 2+1+2 duplex in the Teles area. The duplex is part of a vil…
$164,642
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Agencja
Century 21 Oksford
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Piętro 1
For Sale: Duplex by the Sea in Shkëmbi i Kavajës area, Durrës — only 20 meters from the beac…
$191,677
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Agencja
Century 21 Eon
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TekceTekce
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów w Bashkia Durres, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 290 m²
Piętro 7
Apartment 3 +2 +4 bathrooms and Terass in the center of Durresa, the Marie Kaculini area. Th…
$383,208
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Agencja
CACTUS | Real Estate
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Dwupiętrowy duplex z bezpośrednim widokiem na morze! Apartament 2 + 1 z nową modernizacją i …
$283,959
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Agencja
CACTUS | Real Estate
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