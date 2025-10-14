Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Durres
  4. Mieszkania
  5. Apartamenty wielopoziomowe

Apartamenty wielopoziomowe na sprzedaż w Bashkia Durres, Albania

4 obiekty total found
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Piętro 1
For Sale: Duplex by the Sea in Shkëmbi i Kavajës area, Durrës — only 20 meters from the beac…
$191,677
Agencja
Century 21 Eon
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów w Bashkia Durres, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 290 m²
Piętro 7
Apartment 3 +2 +4 bathrooms and Terass in the center of Durresa, the Marie Kaculini area. Th…
$383,208
Agencja
CACTUS|Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 340 m²
Triplex has a total area of ​​340 m2, of which 205 m2 are internal, which are organized in a…
$466,928
Agencja
Century 21 Eon
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Dwupiętrowy duplex z bezpośrednim widokiem na morze! Apartament 2 + 1 z nową modernizacją i …
$283,959
Agencja
CACTUS|Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Parametry nieruchomości w Bashkia Durres, Albania

Tanie
Luksusowe
