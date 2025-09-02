Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Farke
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Willa

Wynajem długoterminowy will w Farke, Albania

Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa 4 pokoi w Farke e Vogel, Albania
Willa 4 pokoi
Farke e Vogel, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Tylko 150 metrów od nowego jeziora Farka, willa ta znajduje się w bardzo cichej i zielonej o…
$3,502
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Italiano
Realting.com
Udać się