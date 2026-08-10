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Domy na sprzedaż w Obwód Durrës, Albania

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Bashkia Durres
254
Bashkia Shijak
13
Xhafzotaj
6
266 obiektów total found
Willa 2 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 2 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 383 m²
Liczba kondygnacji 3
🏡 2- Historia VILLA + ATTIC DLA SPRZEDAŻY 124; HEKURUDHA BEACH, DURRUS 🌊📍 Rozmieszczenie: He…
$323,710
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REMIX REAL ESTATE
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Willa 4 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 4 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 256 m²
Piętro 3/3
Elite Willows z Privateshia Hardcore Turquoise Marina, Hamallaj Bay of LalzW samym sercu Tur…
$882,149
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Investment Realty Group
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Willa 4 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 4 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Liczba kondygnacji 2
Indywidualne wille w Turquoise Marina na sprzedaż!W jednym z najbardziej ekskluzywnych nadmo…
$599,631
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Agencja
Investment Realty Group
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LDV InvestLDV Invest
Dom 6 pokojów w Bashkia Durres, Albania
Dom 6 pokojów
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 290 m²
Piętro 1/3
Willa znajduje się w Arapaj w Durres. Obiekt ma powierzchnię 300 m2, a powierzchnia budynku …
$253,122
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AFS Real Estate Management
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Dom 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Dom 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Liczba kondygnacji 1
Legal niedokończony dom z doskonałym potencjałem inwestycyjnym w Durres Niedokończony dom na…
$115,611
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Willa 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Liczba kondygnacji 2
Niech mnie diabli!Kompleks Turquoise Marina znajduje się w Zatoce Lalezi, która jest jednym …
$339,022
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Agencja
Investment Realty Group
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Dom 10 pokojów w Bashkia Durres, Albania
Dom 10 pokojów
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 10
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 264 m²
Liczba kondygnacji 2
Oddzielna willa znajduje się w dzielnicy Plazh, w pobliżu kompleksu Tocak, Durres. Posiada 2…
$335,194
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Willa 4 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 4 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 496 m²
Liczba kondygnacji 2
For sale: 2-story villa in one of the quietest and greenest areas known as "Vila e Zogut". T…
$290,920
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Agencja
Century 21 Eon
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Willa 4 pokoi w Ishem, Albania
Willa 4 pokoi
Ishem, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 226 m²
Individual villa for sale with 2 floors above ground and 1 basement floor. -Land area: 597 …
$1,51M
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Agencja
Investment Realty Group
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Dom w Bashkia Durres, Albania
Dom
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 1 448 m²
Liczba kondygnacji 4
Willa znajduje się w obszarze "Plaża Ilira", Durres. Willa ma 4 piętra, łącznie 1448m2 budow…
$1,15M
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Dom 7 pokojów w Bashkia Durres, Albania
Dom 7 pokojów
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 310 m²
Piętro 3
Trzypiętrowa willa znajduje się w Spitalle, niedaleko plaży Porto Romano. Budynek ma podstaw…
$164,165
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Dom 6 pokojów w 4 Streets, Albania
Dom 6 pokojów
4 Streets, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 605 m²
Liczba kondygnacji 3
Położony w cichej i zielonej okolicy, ta 3-piętrowa willa oferuje idealne połączenie komfort…
$1,09M
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Dom 10 pokojów w Bashkia Durres, Albania
Dom 10 pokojów
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 440 m²
Piętro 3/3
Na sprzedaż ekskluzywna willa trzypoziomowa, położona zaledwie 200 metrów od morza, w cichej…
$644,935
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AFS Real Estate Management
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Willa 4 pokoi w Ishem, Albania
Willa 4 pokoi
Ishem, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 159 m²
Piętro 2/2
Strategically located on the beach of Lalezi Bay, it is the largest project of its kind, not…
$873,531
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Investment Realty Group
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Dom 20 pokojów w Bashkia Durres, Albania
Dom 20 pokojów
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 20
Sypialnie 12
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 734 m²
Liczba kondygnacji 5
Budynek znajduje się w Arapaju i jest w stanie gołej skorupy tylko kolumny. Każde piętro jes…
$316,649
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Dom 6 pokojów w Bashkia Durres, Albania
Dom 6 pokojów
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna i zainwestowana willa na sprzedaż w Hamallaj o łącznej powierzchni 214m2, zbudowa…
$401,501
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Willa 12 pokojów w Bashkia Durres, Albania
Willa 12 pokojów
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 12
Sypialnie 10
Powierzchnia 421 m²
Trzypiętrowa willa w okolicy Plazh jest na sprzedaż. Może być wykorzystywany do celów biznes…
$445,120
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Agencja
CACTUS | Real Estate
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Willa 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 3
3-PIĘTROWA WILLA NA SPRZEDAŻ W ARAPAJ – WIDOK NA MORZE 📍 Arapaj 🏡 3-piętrowa willa miesz…
$460,178
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REMIX REAL ESTATE
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Dom 2 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Dom 2 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Willa na sprzedaż w Turquoise MarinaPowierzchnia fizyczna 108m2Obszar werandy 11m2Obszar zag…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Investment Realty Group
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Dom 6 pokojów w Bashkia Durres, Albania
Dom 6 pokojów
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 477 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowa willa znajduje się w Plazh- Iliria w Durres. Obiekt ma powierzchnię 477 m2 i 125…
$351,833
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AFS Real Estate Management
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Dom 6 pokojów w Bashkia Durres, Albania
Dom 6 pokojów
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 246 m²
Piętro 1/2
Willa znajduje się na poboczu drogi Shkozet- Plazh w cichej i odpowiedniej dzielnicy mieszka…
$363,547
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Dom 11 pokojów w Bashkia Durres, Albania
Dom 11 pokojów
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 11
Sypialnie 8
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
Piętro 3/3
Willa znajduje się na Epidam Boulevard, w centrum Durrës. Jest w doskonałej okolicy, oferują…
$980,742
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AFS Real Estate Management
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Dom 6 pokojów w Bashkia Durres, Albania
Dom 6 pokojów
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 420 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowy dom w obszarze Stadionu Hamilton Durres jest na sprzedaż. Powierzchnia całkowita…
$428,238
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Agencja
CACTUS | Real Estate
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Dom 13 pokojów w Bashkia Durres, Albania
Dom 13 pokojów
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 13
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 458 m²
Liczba kondygnacji 2
🏡 WIELOFUNKCJONALNE BUDYNKI SPRZEDAŻY - IDEAL DLA HOTELI, CENTRUM LECZENIA LUB KOMPLEX DODAT…
$542,133
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Agencja
CACTUS | Real Estate
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Dom 5 pokojów w Bashkia Durres, Albania
Dom 5 pokojów
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowa willa znajduje się w okolicy plaży, Durrës w pobliżu Red Wheel. Posiada 250.5m2 …
$235,864
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Dom 4 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Dom 4 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Nowoczesny dom prywatny jest na sprzedaż 15 km od miasta Durres. Dom znajduje się w sąsiedzt…
$411,604
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Agencja
CACTUS | Real Estate
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Dom 7 pokojów w Bashkia Durres, Albania
Dom 7 pokojów
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 266 m²
Piętro 2/2
Średnio oddzielona willa znajduje się w Plazh- Iliria w Durres na drodze wtórnej. Obiekt ma …
$267,647
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Dom 3 pokoi w Maminas, Albania
Dom 3 pokoi
Maminas, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 1
For Sale: Single-floor House in Maminas area (Maminas), Durrës — fully furnished, plot 500 m…
$214,911
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Agencja
Century 21 Eon
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Dom 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Dom 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 168 m²
Piętro 1/2
Prywatny dom na sprzedaż w Porto Romano w Durres. Posiada powierzchnię certyfikowaną 168 m2 …
$115,381
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Dom w Bashkia Durres, Albania
Dom
Bashkia Durres, Albania
W sercu Durrës, oszałamiający czteropiętrowy dom rodzinny czeka na odkrycie. Ta piękna nieru…
$568,822
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Agencja
International real estate agency Habita
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Typy nieruchomości w Obwód Durrës.

wille
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Obwód Durrës, Albania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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