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Wille na sprzedaż w Obwód Durrës, Albania

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Bashkia Durres
106
Bashkia Shijak
3
Willa Usuwać
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108 obiektów total found
Willa 2 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 2 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 383 m²
Liczba kondygnacji 3
🏡 2- Historia VILLA + ATTIC DLA SPRZEDAŻY 124; HEKURUDHA BEACH, DURRUS 🌊📍 Rozmieszczenie: He…
$323,710
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REMIX REAL ESTATE
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Willa 4 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 4 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 256 m²
Piętro 3/3
Elite Willows z Privateshia Hardcore Turquoise Marina, Hamallaj Bay of LalzW samym sercu Tur…
$882,149
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Investment Realty Group
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Willa 4 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 4 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Liczba kondygnacji 2
Indywidualne wille w Turquoise Marina na sprzedaż!W jednym z najbardziej ekskluzywnych nadmo…
$599,631
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Investment Realty Group
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Willa 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Liczba kondygnacji 2
Niech mnie diabli!Kompleks Turquoise Marina znajduje się w Zatoce Lalezi, która jest jednym …
$339,022
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Investment Realty Group
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Willa 4 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 4 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 496 m²
Liczba kondygnacji 2
For sale: 2-story villa in one of the quietest and greenest areas known as "Vila e Zogut". T…
$290,920
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Century 21 Eon
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Willa 4 pokoi w Ishem, Albania
Willa 4 pokoi
Ishem, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 226 m²
Individual villa for sale with 2 floors above ground and 1 basement floor. -Land area: 597 …
$1,51M
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Investment Realty Group
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Willa 4 pokoi w Ishem, Albania
Willa 4 pokoi
Ishem, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 159 m²
Piętro 2/2
Strategically located on the beach of Lalezi Bay, it is the largest project of its kind, not…
$873,531
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Agencja
Investment Realty Group
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Willa 12 pokojów w Bashkia Durres, Albania
Willa 12 pokojów
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 12
Sypialnie 10
Powierzchnia 421 m²
Trzypiętrowa willa w okolicy Plazh jest na sprzedaż. Może być wykorzystywany do celów biznes…
$445,120
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Agencja
CACTUS | Real Estate
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Willa 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 3
3-PIĘTROWA WILLA NA SPRZEDAŻ W ARAPAJ – WIDOK NA MORZE 📍 Arapaj 🏡 3-piętrowa willa miesz…
$460,178
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REMIX REAL ESTATE
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Willa 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa for sale in Turquoise Marina - Lalezi Bay! The Turquoise Marina complex is located in…
$220,130
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Investment Realty Group
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Willa w Ishem, Albania
Willa
Ishem, Albania
$794,652
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International real estate agency Habita
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Willa 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 291 m²
Liczba kondygnacji 1
Villa for sale in Turquoise Marina Residence. The villa has a surface area of 291.4m2, of wh…
$935,261
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Investment Realty Group
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Willa w Bashkia Durres, Albania
Willa
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 792 m²
Liczba kondygnacji 6
Budynek znajduje się w Durres Hospital, o powierzchni 138 m2 i powierzchni 877 m2, składając…
$378,064
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AFS Real Estate Management
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Willa 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Liczba kondygnacji 2
OPPORTUNITY - Villas for sale at Turquoise Marina - Lalëzit Bay! The Turquoise Marina compl…
$297,001
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Investment Realty Group
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Willa 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Liczba kondygnacji 2
Indywidualne wille w Turquoise Marina na sprzedaż!Nowoczesna willa typu T3 na sprzedaż, częś…
$484,317
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Investment Realty Group
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Willa 6 pokojów w Bashkia Durres, Albania
Willa 6 pokojów
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 264 m²
Liczba kondygnacji 2
Private 2-story house for sale near the Shenavlash supervision, Durrës! - Land area: 237 …
$192,007
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Century 21 Eon
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Willa 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 9
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 417 m²
Liczba kondygnacji 4
🏡 Sprzedałem czwartą willę w Shcalnure, Durres📍 Cichy i strategicznie położony w Shkalnure, …
$565,040
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REMIX REAL ESTATE
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Willa 5 pokojów w Ishem, Albania
Willa 5 pokojów
Ishem, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 234 m²
Liczba kondygnacji 1
In one of Albania's most prestigious residences – San Pietro Resort, we present this unique …
$2,10M
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Investment Realty Group
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Willa 2 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 2 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 000 m²
Liczba kondygnacji 2
🌿 LIVE with comfort, privacy & transquality - LUXURY VILLA FOR SALE IN RRASHBULL, DURRROSJeś…
$520,248
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REMIX REAL ESTATE
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Willa 4 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 4 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 164 m²
Piętro 2/2
We offer individual villas for sale at Turquoise Marina. The villa is a two-story building w…
$576,531
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Investment Realty Group
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Willa 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa for sale in Turquoise Marina - Lalezi Bay! The Turquoise Marina complex is located …
$347,057
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Investment Realty Group
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Willa 4 pokoi w Hamallaj, Albania
Willa 4 pokoi
Hamallaj, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Piętro 2/2
The villa has a surface area of 131 m2 and a plot area of 326 m2. It has a dedicated parking…
$464,719
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Investment Realty Group
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Willa 4 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 4 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 512 m²
Liczba kondygnacji 1
Villa for sale in Turquoise Marina Residence. The villa has a surface area of 511.71m2, of w…
$1,61M
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Investment Realty Group
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Willa 4 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 4 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 254 m²
Liczba kondygnacji 2
🏡 2-Story Villa for Sale in Neighborhood 17, Durrës If you are looking for a comfortable …
$232,959
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Century 21 Eon
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Willa 4 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 4 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa na sprzedaż, zaprojektowana dla maksymalnego komfortu i nowoczesnego stylu ż…
$1,75M
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Agencja
Al Imobiliare
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Willa w Ishem, Albania
Willa
Ishem, Albania
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 2
For Sale: Luxury Villa with Swimming Pool in “Lura 3” Complex, Lalzit Bay 💶 Price: €550,0…
$640,502
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Century 21 Eon
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Willa 5 pokojów w Bashkia Durres, Albania
Willa 5 pokojów
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 171 m²
Liczba kondygnacji 2
VILLA FOR SALE IN "PORTO LALZI"! "Porto Lalzi" is a residential tourist complex under cons…
$768,708
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Investment Realty Group
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Willa 4 pokoi w Ishem, Albania
Willa 4 pokoi
Ishem, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 679 m²
Liczba kondygnacji 2
Sprzedajemy indywidualną willę z podwórzem, w kompleksie "Turquoise Marina"!Turquoise Marina…
$1,47M
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Century 21 Oksford
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Willa 5 pokojów w Bashkia Durres, Albania
Willa 5 pokojów
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 291 m²
Liczba kondygnacji 2
VILLA FOR SALE IN "PORTO LALZI"! "Porto Lalzi" is a residential tourist complex under const…
$850,237
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Agencja
Investment Realty Group
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Willa 7 pokojów w Ishem, Albania
Willa 7 pokojów
Ishem, Albania
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 597 m²
Liczba kondygnacji 2
Individual villa for sale with 2 floors above ground and 1 basement floor. -Land area: 59…
$1,51M
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Century 21 Eon
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Parametry nieruchomości w Obwód Durrës, Albania

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