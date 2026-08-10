Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Obwód Durrës
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Obwód Durrës, Albania

;
Bashkia Durres
145
Bashkia Shijak
5
148 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 250 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 250 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 250 m²
$577,921
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Century 21 Oksford
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, עִברִית
Nieruchomości komercyjne 78 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 78 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Piętro 2/5
Apartament znajduje się na 2 piętrze nad ziemią lub na pierwszym piętrze mieszkalnym istniej…
$206,194
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Zakład produkcyjny 576 m² w Bashkia Durres, Albania
Zakład produkcyjny 576 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 576 m²
Piętro 2/2
Obiekt położony jest na autostradzie Tirana-Durres między wiaduktem Flalake i Royal Gas. Pow…
$1,73M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 30 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 30 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 30 m²
Pomieszczenia znajdują się na pierwszym piętrze z fasadą naprzeciwko parku. Posiada 30m zgod…
$89,868
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Zakład produkcyjny 3 232 m² w Bashkia Durres, Albania
Zakład produkcyjny 3 232 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 3 232 m²
Liczba kondygnacji 4
Budynek i ziemia na sprzedaż w Xhafzotaj, Shijak - Durrës Road, w pobliżu Brunes. Obiekt ma …
$2,42M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Magazyn 15 m² w Bashkia Durres, Albania
Magazyn 15 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 15 m²
Piętro -1
Garaż znajduje się na poziomie -1 budynku w pobliżu dawnego URT w Durres, w pobliżu głównej …
$15,117
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Nieruchomości komercyjne 190 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 190 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Magazyn w ShkozetMagazyn jest oferowany na sprzedaż w obszarze Shkozet, jednej …
$979,206
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Al Imobiliare
Języki komunikacji
English
Nieruchomości komercyjne 112 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 112 m²
Bashkia Durres, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 112 m²
Piętro 1
Przestrzeń znajduje się na pierwszym piętrze mieszkalnym lub na drugim piętrze od podłoża do…
$219,225
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Nieruchomości komercyjne 133 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 133 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 133 m²
Piętro 2/8
Obiekt znajduje się na 2. piętrze budynku w trakcie budowy w centrum Durres w dawnym Parku S…
$263,277
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Magazyn 40 m² w Bashkia Durres, Albania
Magazyn 40 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 40 m²
Piętro -1
Parking znajduje się na plaży, w pobliżu Kosowo Track na głównej ulicy. Mogą być również spr…
$58,965
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Hotel 1 240 m² w Bashkia Durres, Albania
Hotel 1 240 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 1 240 m²
Liczba kondygnacji 3
HOTEL NA SPRZEDAŻ W Kavaja Rock Hotel na sprzedaż w bardzo korzystnej lokalizacji w turys…
$1,08M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
REMIX REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano
Telegram Napisz w Telegram
Zakład produkcyjny 770 m² w Bashkia Durres, Albania
Zakład produkcyjny 770 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 770 m²
Liczba kondygnacji 3
Kapanoni znajduje się w okolicy Shkozet, bardzo blisko autostrady i obwodnicy. Posiada 770m2…
$1,12M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Nieruchomości komercyjne 328 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 328 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 328 m²
Piętro 2
Pomieszczenia znajdują się na 2. piętrze z windą w Vollga, Durres. Jest on zorganizowany jak…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Nieruchomości komercyjne 40 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 40 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Sklep znajduje się na parterze budynku w pobliżu stadionu Durres. Obiekt ma powierzchnię 40 …
$51,511
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Nieruchomości komercyjne 525 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 525 m²
Bashkia Durres, Albania
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 525 m²
Piętro -1
Pomieszczenia znajdują się na piętrze -1 na plaży, Durres. Jest on zorganizowany jako otwart…
$308,703
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Nieruchomości komercyjne 88 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 88 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
PRZEMYSŁ HANDLOWY NA RYNEK SPRZEDAŻY, DURRYSMiejsce handlowe na sprzedaż w pobliżu rynku, Du…
$176,282
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Al Imobiliare
Języki komunikacji
English
Zakład produkcyjny 254 m² w Bashkia Durres, Albania
Zakład produkcyjny 254 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 254 m²
Piętro -1/8
Na sprzedaż 254m ² piwnica w Durres Plepa, obwodnica za Kastrati lub za Hotel Continental. P…
$131,881
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Nieruchomości komercyjne 62 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 62 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Środowisko znajduje się na 0. piętrze nowego budynku (Bruci Building) w obszarze Plaža w pob…
$119,619
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Magazyn 303 m² w Bashkia Durres, Albania
Magazyn 303 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 303 m²
Piętro -1/11
Parking znajduje się na poziomie -1 budynku w dzielnicy nr 17 w Durres, w pobliżu wodociągu …
$171,604
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Nieruchomości komercyjne 128 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 128 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Liczba kondygnacji 1
Przestrzeń znajduje się na piętrze 0, w sąsiedztwie Promenady Taulantia w obszarze Vollga w …
$732,499
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Nieruchomości komercyjne 65 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 65 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 65 m²
Przestrzeń znajduje się na parterze na dworcu w Durres. Obiekt ma powierzchnię 80 m2 i 65 m2…
$187,637
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Hotel 600 m² w Bashkia Durres, Albania
Hotel 600 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 600 m²
Hotel i ziemia znajdują się w obszarze Spitalles na głównej drodze, obszar znany obecnie jak…
$576,075
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Zakład produkcyjny 260 m² w Bashkia Durres, Albania
Zakład produkcyjny 260 m²
Bashkia Durres, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 260 m²
Magazyny znajdują się na Aleksander Goga ulicy w Spitalle - Porto-Romano osi. Obiekt obejmuj…
$224,476
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Nieruchomości komercyjne 42 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 42 m²
Bashkia Durres, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 5
Pomieszczenia znajdują się na skraju ulicy w Muzeum, Durres, umieszczone na 0. piętrze budyn…
$111,410
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Hotel 1 264 m² w Bashkia Durres, Albania
Hotel 1 264 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 1 264 m²
Liczba kondygnacji 3
Trzypiętrowy hotel z jedną piwnicą na wybrzeżu Adriatyku jest na sprzedaż. Oferuje on 18 pok…
$1,48M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
CACTUS | Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Español, Čeština, Italiano, Українська, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Nieruchomości komercyjne 1 257 m² w Manez, Albania
Nieruchomości komercyjne 1 257 m²
Manez, Albania
Powierzchnia 1 257 m²
Trzypiętrowy budynek na sprzedaż położony przy ulicy Lalezi, w rejonie Rade.Budynek ma 918 m…
$820,913
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Hotel 1 193 m² w Bashkia Durres, Albania
Hotel 1 193 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 31
Sypialnie 31
Liczba łazienek 30
Powierzchnia 1 193 m²
Liczba kondygnacji 5
Hotel znajduje się w pobliżu głównej drogi, pod górę, nie nad morzem, w Durres Beach obszarz…
$1,51M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Powierzchnia komercyjna w Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia komercyjna
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 54 m²
Powierzchnia wewnętrzna: 54 m², weranda: 34 m². Nieruchomość sprzedawana jest wraz z naje…
$181,612
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Lux-Albania Home
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano
Nieruchomości komercyjne 169 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 169 m²
Bashkia Durres, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 169 m²
Pomieszczenia znajdują się na parterze budynku w okolicy stadionu, Durres na głównej ulicy. …
$705,827
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Nieruchomości komercyjne 71 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 71 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Pomieszczenia znajdują się na parterze budynku położonego przy głównej drodze "Aleksander Go…
$104,161
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська

Typy nieruchomości w Obwód Durrës.

restauracje
hotele
pomieszczenia produkcyjne
magazyny
Realting.com
Udać się