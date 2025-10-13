Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Central Albania
  4. Komercyjne
  5. Zakład produkcyjny

Pomieszczenia produkcyjne na sprzedaż w Central Albania, Albania

2 obiekty total found
Zakład produkcyjny 71 m² w Tirana Municipality, Albania
Zakład produkcyjny 71 m²
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 71 m²
Shitet truall +ndertese tek Pazari i Ri Mundesi Investimi ne nje nga zonat me atraktive te …
$168,883
Zakład produkcyjny 675 m² w Kashar, Albania
Zakład produkcyjny 675 m²
Kashar, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 675 m²
Warehouse for sale in Tirana Industrial Park 2! Tirana Industrial Park, an ambitious projec…
$972,532
