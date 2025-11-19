Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Albania
  3. Central Albania
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Taras

Mieszkania z tarasem na sprzedaż w Central Albania, Albania

Tirana
288
Tirana Municipality
385
Bashkia Kavaje
273
Kamez Municipality
72
1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Golem, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Liczba kondygnacji 3
For sale 1+1 apartment with a with terrace 73 sq.m in the Golem area only 100 meters from th…
$174,814
Agencja
CACTUS|Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
