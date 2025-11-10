Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Albania
  3. Bashkia Vore
  4. Komercyjne
  5. Sala konferencyjna

Sale konferencyjne na sprzedaż w Bashkia Vore, Albania

3 obiekty total found
Sala konferencyjna 3 500 m² w Berxulli, Albania
Sala konferencyjna 3 500 m²
Berxulli, Albania
Pokoje 8
Sypialnie 8
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 3 500 m²
Piętro 1/1
A large industrial/commercial property is offered for sale with a convenient location suitab…
$4,65M
Sala konferencyjna 2 500 m² w Berxulli, Albania
Sala konferencyjna 2 500 m²
Berxulli, Albania
Powierzchnia 2 500 m²
Piętro 1/1
A 2500m² land plot with a 1250m² unfinished warehouse is offered for sale, located in a suit…
$582,714
Sala konferencyjna 1 057 m² w Berxulli, Albania
Sala konferencyjna 1 057 m²
Berxulli, Albania
Powierzchnia 1 057 m²
Piętro 1/1
A 2000m² land plot with a 1057m² warehouse with a height of 8m is offered for sale. Location…
$1,17M
