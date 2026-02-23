  1. Realting.com
Nowe domy w Bashkia Himare, Albania

Himare
2
Willa Green Coast 2
Gjilek, Albania
od
$1,42M
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
LUKSURY VILLA W OBSZARZE BUDOWY - DRUGA RWA Z MORZA - 1,200,000 EURWilla premium jest obecnie w budowie w Green Coast 2, znajduje się w Palasë, Vlorë. Położony w drugim rzędzie od morza, nieruchomość ta oferuje wyłączne możliwości inwestycyjne w jednym z najbardziej prestiżowych kurortów prz…
Al Imobiliare
Willa Green Coast 2
Palase, Albania
od
$1,19M
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
LUKSURY VILLA W OBSZARZE BUDOWY - DRUGA RWA Z MORZA - 1,200,000 EURWilla premium jest obecnie w budowie w Green Coast 2, znajduje się w Palasë, Vlorë. Położony w drugim rzędzie od morza, nieruchomość ta oferuje wyłączne możliwości inwestycyjne w jednym z najbardziej prestiżowych kurortów prz…
Al Imobiliare
