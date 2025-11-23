ИП Копылова Марина Александровна

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
RBS Real Estate Agency was founded in Saratov on September 6, 2006 and is one of the most dynamically developing companies in the real estate market.
We were one of the first Saratov real estate agencies to pay attention to the development of specialized areas: secondary and primary marke…
The company operates mainly in the real estate market of St. Petersburg and the Leningrad region but also has resources and partners in other regions of Russia and some foreign countries. All employees of the agency have been working in the field for more than 5 years, and each specialist kn…
The company was created as investnent firm, there were service accumulation about clients, about delivery of equipmentm, about ecological projects, such as wastewater treatment, recycling of different types of waste. During the working process the direction of foreign property appeared and s…